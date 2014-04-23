Настойку боярышника могут приравнять к крепкому алкоголю

«Такого рода инициативы уже выдвигались, и надо сказать, то, что спиртовые лекарственные настойки некоторая часть населения действительно использует в качестве алкогольных напитков, сущая правда, — рассказала глава Аптечной гильдии Елена Неволина. — Не случайно та же настойка боярышника многие годы занимала первые позиции в рейтинге самых продаваемых лекарств. Мы не раз выступали за то, чтобы такие препараты, которые в лечебных целях дозируются по каплям, продавались в мелкой таре до 25 мл. Тогда покупать их с иной целью было бы слишком накладно. Тем не менее, порядок изменен так и не был, и до сих пор производители разливают их во флаконы по 50–100 мл».