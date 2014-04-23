Настойку боярышника могут приравнять к крепкому алкоголю

Минфин предложил ввести акциз на спиртсодержащие лекарства уже в 2015–2017 годах. Дело в том, что спиртовые настойки лекарственных растений часто используют в качестве дешевого алкоголя. Настойку боярышника, к примеру, в народе называют «аптечным коньяком».
Исключение, предлагает Минфин, может быть сделано для препаратов, изготавливаемых по рецептам в аптеках, а также входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, который утверждает правительство.
«Такого рода инициативы уже выдвигались, и надо сказать, то, что спиртовые лекарственные настойки некоторая часть населения действительно использует в качестве алкогольных напитков, сущая правда, — рассказала глава Аптечной гильдии Елена Неволина. — Не случайно та же настойка боярышника многие годы занимала первые позиции в рейтинге самых продаваемых лекарств. Мы не раз выступали за то, чтобы такие препараты, которые в лечебных целях дозируются по каплям, продавались в мелкой таре до 25 мл. Тогда покупать их с иной целью было бы слишком накладно. Тем не менее, порядок изменен так и не был, и до сих пор производители разливают их во флаконы по 50–100 мл».
Что касается возможности введения акцизов, в Аптечной гильдии полагают, что в результате та часть пациентов, которая действительно пьет пустырник и валериану, чтобы уснуть, а боярышник «от сердца», может привычных лекарств лишиться. Речь, прежде всего, идет о пожилых людях с невысоким уровнем доходов.
«Дело даже не в том, что введение акцизов приведет к подорожанию лекарств, такие капли не должны стоить копейки именно для того, чтобы не провоцировать их применение не по прямому назначению, — пояснила Елена Неволина. — Но если это будет сделано, аптекам придется отчитываться перед Росалкогольрегулированием, а это довольно хлопотно и затратно. Так что могу с уверенностью предположить, что аптеки предпочтут просто перестать закупать такие препараты, чтобы не осложнять себе жизнь».
Во врачебной среде к подобным лекарствам относятся весьма скептически. Медики говорят, что если они и дают какой-то эффект, то скорее психологический, а не реальный лечебный. К тому же многие препараты на основе лекарственных растений сегодня выпускают в виде таблеток. Так что без спиртосодержащих настоек действительно можно обойтись. Другое дело, что пожилые пациенты народ консервативный, и они крайне неохотно расстаются с привычными средствами.
Фото: able.co.uk