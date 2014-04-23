На Демьяна Бедного отключение воды — авария

«Информация об утечке поступила сегодня утром. По предварительным данным, порвало водопровод диаметром 300 мм. В час дня начались работы. Отключено водоснабжение в нескольких домах», — объяснил руководитель пресс-службы ООО «Тюмень водоканал» Иван Камельских. Предварительная дата включения: 13 часов завтрашнего дня.
Иван Камельских добавил, что при проведении ремонтных работ потребуется частичное перекрытие проезжей части, так как утечка под нею. Следовательно, специалистам необходимо согласовать этот процесс с местной ГИБДД.
В список адресов отключения вошли: Депутатская: 78, 78/1, 80/1, 80/2, 80, 95, 106; ж/д Инженерная: 62, 64; ж/д Молодежная: 70, 70а; ж/д Николая Чаплина: 113, 115, 117; ж/д Демьяна Бедного: 83/1, 83, 92, 98, 98/4, 98/1, 98/3, 109; ж/д Депутатская: 80/ст1, 82, 89, 91/1, 91, 95а; нежилые здания: Николая Чаплина: 115а; Демьяна Бедного, 90, 98/2, 98/4/3, 100.
График подвоза воды:
Д.Бедного, 83 23.04.14 с 17.00 до 18.00
Д.Бедного, 92 23.04.14 с 18.00 до 19.00
Д.Бедного, 98 23.04.14 с 19.00 до 20.00
Д.Бедного, 109 23.04.14 с 20.00 до 21.00
Депутатская, 78 23.04.14 с 17.00 до 18.00
Депутатская, 80к.1 23.04.14 с 18.00 до 19.00
Депутатская: 106 23.04.14 с 19.00 до 20.00
Инженерная:61 23.04.14 с 20.00 до 21.00