«Маньяк с Широтной», возможно, покинул Тюменскую область

Предполагалось, что этот человек, возможно, причастен и к другим нападениям на детей, однако Геннадий Пеньков подчеркнул, что между собой пересекаются только два случая. Кроме покушения на жизнь Никиты, разыскиваемый подозревается в незаконном проникновении в квартиру 8-летнего школьника: не найдя ничего ценного дома у мальчика, мужчина скрылся, пригрозив ребенку расправой в случае, если он кому-то расскажет о незваном госте.