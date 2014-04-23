«Маньяк с Широтной», возможно, покинул Тюменскую область

Новый начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков дал первую после назначения на должность пресс-конференцию. По просьбе корреспондента Nashgorod.ru он рассказал и о том, как продвигаются поиски так называемого «маньяка с Широтной» — мужчины, который в ноябре прошлого года напал на 15-летнего Никиту, ранил его и поджег квартиру.
Предполагалось, что этот человек, возможно, причастен и к другим нападениям на детей, однако Геннадий Пеньков подчеркнул, что между собой пересекаются только два случая. Кроме покушения на жизнь Никиты, разыскиваемый подозревается в незаконном проникновении в квартиру 8-летнего школьника: не найдя ничего ценного дома у мальчика, мужчина скрылся, пригрозив ребенку расправой в случае, если он кому-то расскажет о незваном госте.
«Вы прекрасно знаете, сколько мероприятий — каждодневных, масштабных — мы проводили в прошлом году, в том числе, с привлечением общественности. Других подобных фактов мы не выявили», — сказал Геннадий Пеньков.
Что касается самого предполагаемого преступника, то в настоящее время он остается на свободе, но его поиски не прекращаются. Есть вероятность, что мужчина покинул не только Тюменскую область, но и страну. Об этом говорит анализ работы, проделанной полицией в рамках уголовного дела.
«Работа продолжается, мы отрабатываем три значимых версии, одна из них касается другого региона — одной из стран ближнего зарубежья. Там мы работаем оперативным путем», — отметил Геннадий Пеньков.