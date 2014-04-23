Кристина Орбакайте подарит «Поцелуй на бис»

Шоу «Поцелуй на бис» — живой и профессиональный звук, эффектное оформление сцены, будоражащий воображение балет, яркие хореографические номера самой певицы… Кристине удалось удивить публику зрелищным шоу высочайшего уровня.
Кристина Орбакайте, которую можно назвать принцессой российской сцены, признается: «Я подбираю песни только с теми образами, которые мне близки. А они могут быть самыми разными, ведь кроме лирических вещей в моем репертуаре есть и шуточные, и рок-н-ролльные темы. На сцене я стараюсь быть максимально искренней, открытой и не особо отличаться от той, какая я в жизни…».
Концерт Кристины Орбакайте состоится 29 апреля в Тюменской филармонии, начало в 19:00!
Стоимость билетов: 800 — 4500.
Справка и заказ билетов по тел: 48-48-92; 73-73-51 (61).