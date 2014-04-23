Кристина Орбакайте подарит «Поцелуй на бис»

Кристина Орбакайте, которую можно назвать принцессой российской сцены, признается: «Я подбираю песни только с теми образами, которые мне близки. А они могут быть самыми разными, ведь кроме лирических вещей в моем репертуаре есть и шуточные, и рок-н-ролльные темы. На сцене я стараюсь быть максимально искренней, открытой и не особо отличаться от той, какая я в жизни…».