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Как в праздники будут работать поликлиники?

23 апреля 2014, 17:36
О графике работы территориальных медицинских учреждений Тюмени в майские праздники и сопутствующие им выходные сообщает департамент здравоохранения администрации города.

В предпраздничные дни: 30 апреля и 8 мая — поликлиники будут работать с 8 до 19 часов. Вызвать врача на дом в эти дни можно будет с 8:00 до 18:30.

В муниципальных поликлиниках города Тюмени 1, 2, 4, 9, 11 мая прием экстренных больных будет осуществляться дежурным врачом с 9 до 12 часов. При этом будут работать процедурные и перевязочные кабинеты.

3 и 10 мая участковые врачи будут принимать пациентов с 9 до 16 часов. Прием вызовов врача на дом, в том числе по неотложной помощи, будет осуществляться с 9:00 до 15:30. В эти дни будут работать процедурный и перевязочный кабинеты, а также клинико-диагностическое, рентгенологическое отделения и кабинеты ЭКГ. Узкопрофильные специалисты будут вести прием по графику.

Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении.

#Новости#Поликлиники#Медицина#Дарья#Общество
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