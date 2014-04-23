«Дом.ru» подарил тюменцу путешествие в Лондон

Житель Тюмени Дмитрий Волков вместе с женой и дочкой побывали в столице Великобритании в качестве финалиста акции «За мечтою в Лондон» от телеком-оператора «Дом.ru» и образовательного телеканала English Club TV. По условиям акции участникам нужно было за 4 недели ответить на 28 вопросов по истории и культуре Великобритании на сайте www.domru.ru.



Дмитрий, быстрее всех правильно ответил на вопросы и получил главный приз – семидневную поездку в Лондон.



В это увлекательное путешествие Дмитрий взял с собой жену и дочку. Вместе они посетили резиденцию английских монархов, увидели величественный и грозный Тауэр, были на экскурсии в знаменитом на весь мир Британском музее с его величайшей коллекцией экспонатов, посвященных истории и культуре человечества, побывали на стадионе «Арсенал». Более того, Дмитрий и его семья смогли увидеть саму Ее Величество королеву Великобритании Елизавету II.



Неделя в европейской столице подарили тюменцам массу позитивных впечатлений. «Будучи скептически настроенным человеком к подобного рода мероприятиям, я не поверил, что это действительно произошло и меня ждет путешествие в Лондон. Мы влюбились в этот город с первого взгляда. Каждое здание, каждая улица уникальны. Мне кажется, мы еще долго будем рассказывать о нем друзьям и знакомым», – поделился своими впечатлениями и эмоциями Дмитрий.



Друзьям и знакомым Дмитрий будет рассказывать и о том, что уникальное путешествие состоялось благодаря телеком-оператору «Дом.ru». В 2014 году абонентов ждут новые совместные акции «Дом.ru» и мировых телеканалов. В 2013 году их финалисты побывали в Лос-Анджелесе и европейских столицах, на концертах любимых музыкальных исполнителей, предпремьерных показах фильмов и матчах спортивных команд, а также получили ценные призы.