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Юные тюменцы все-таки увидели страшные кадры войны

22 апреля 2014, 09:41
Фотовыставка «Жизнь в оккупации» состоялась накануне, 21 апреля, на площади Борцов Революции. Напомним, городская администрация, заботясь о психике юных прохожих, не согласовала молодогвардейцам эту акцию в формате продолжительной выставки, но активисты все равно вышли с фотографиями на одиночные пикет.

Фотовыставка «Жизнь в оккупации» состоялась накануне, 21 апреля, на площади Борцов Революции. Напомним, городская администрация, заботясь о психике юных прохожих, не согласовала молодогвардейцам эту акцию в формате продолжительной выставки, но активисты все равно вышли с фотографиями на одиночные пикет.

Вчера тюменцы, проходящие мимо площади Борцов Революции, увидели страшные кадры военных лет. Всего «молодогвардейцы» продемонстрировали 16 фотографий.

По убеждению самих молодогвардейцев, фотовыставка несла значительную историческую и культурную ценность, а значит, на нее не распространяется действие закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ссылаясь на которой, чиновники выставку не одобрили. «События Великой Отечественной войны — это не только победные марши. Это еще и колоссальные жертвы, ужасы и насилие. Я считаю, что молодежь, безусловно, стоит знакомить с этой стороной войны. Эти кадры, которые представлены на фотовыставке, как раз призваны воспитать в людях отвращение к идеологии нацизма, насилию и войне. Об этом надо говорить, но обязательно с грамотными комментариями», — уверен Михаил Колосов, директор гимназии № 1, депутат Тюменской городской Думы.

«Я считаю, что наши дети должны узнавать историю этой страшной войны из всех возможных источников, в том числе и из фотографий», приводят молодогвардейцы слова тюменки Ольги Мартыновой.

В том, что проводить подобные выставки необходимо, уверен и лидер регионального отделения МГЕР Роман Чуйко: «У медали две стороны, и война — это не только молодые солдаты в красивой форме и Великая Победа, но и полуживые люди на оккупированных территориях, каждый день боровшиеся с фашистскими захватчиками. Мы не имеем право фальсифицировать историю нашей страны, и недосказанность приведёт к полной утрате исторического самосознания у молодых людей».

#Новости#Пикеты#Великая Отечественная война#Молодая Гвардия#Дарья#Общество
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