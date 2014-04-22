Юные тюменцы все-таки увидели страшные кадры войны

По убеждению самих молодогвардейцев, фотовыставка несла значительную историческую и культурную ценность, а значит, на нее не распространяется действие закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ссылаясь на которой, чиновники выставку не одобрили. «События Великой Отечественной войны — это не только победные марши. Это еще и колоссальные жертвы, ужасы и насилие. Я считаю, что молодежь, безусловно, стоит знакомить с этой стороной войны. Эти кадры, которые представлены на фотовыставке, как раз призваны воспитать в людях отвращение к идеологии нацизма, насилию и войне. Об этом надо говорить, но обязательно с грамотными комментариями», — уверен Михаил Колосов, директор гимназии № 1, депутат Тюменской городской Думы.