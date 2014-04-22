nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области 20 выпускников сдают ЕГЭ досрочно

22 апреля 2014, 13:12
С этой недели в Тюменской области стартовал досрочный период проведения единого государственного экзамена для выпускников 2013 — 2014 учебного года. Раньше всех единый экзамен будут сдавать 19 выпускников текущего года, выезжающих на тренировочные сборы, а также один выпускник, меняющий место жительства.

С этой недели в Тюменской области стартовал досрочный период проведения единого государственного экзамена для выпускников 2013 — 2014 учебного года. Раньше всех единый экзамен будут сдавать 19 выпускников текущего года, выезжающих на тренировочные сборы, а также один выпускник, меняющий место жительства.

Выпускникам предстоит сдать обязательные экзамены по русскому языку и математике, напоминают в облатсном департаменте образования и науки. Что касается предметов по выбору, то предпочтения выпускников распределились следующим образом: биологию решили сдавать 19 человек, физику — десять, обществознание — четыре, географию — два, английский язык — один.

Следует отметить, что впервые в этом году все аудитории пунктов проведения экзамена оборудованы системой видеонаблюдения. Кроме того, при входе в них выпускники проходят через контрольно-пропускной пункт, оснащенный металлодетекторами.

Данные меры позволят обеспечить безопасность участников ЕГЭ во время проведения экзаменов, а также сделают процедуру сдачи ЕГЭ максимально открытой и прозрачной, надеются специалисты в области образования.

#Новости#ЕГЭ#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25