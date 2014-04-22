В Тюменской области 20 выпускников сдают ЕГЭ досрочно

С этой недели в Тюменской области стартовал досрочный период проведения единого государственного экзамена для выпускников 2013 — 2014 учебного года. Раньше всех единый экзамен будут сдавать 19 выпускников текущего года, выезжающих на тренировочные сборы, а также один выпускник, меняющий место жительства.