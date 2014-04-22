В Тюменской области 20 выпускников сдают ЕГЭ досрочно

С этой недели в Тюменской области стартовал досрочный период проведения единого государственного экзамена для выпускников 2013 — 2014 учебного года. Раньше всех единый экзамен будут сдавать 19 выпускников текущего года, выезжающих на тренировочные сборы, а также один выпускник, меняющий место жительства.
Выпускникам предстоит сдать обязательные экзамены по русскому языку и математике, напоминают в облатсном департаменте образования и науки. Что касается предметов по выбору, то предпочтения выпускников распределились следующим образом: биологию решили сдавать 19 человек, физику — десять, обществознание — четыре, географию — два, английский язык — один.
Следует отметить, что впервые в этом году все аудитории пунктов проведения экзамена оборудованы системой видеонаблюдения. Кроме того, при входе в них выпускники проходят через контрольно-пропускной пункт, оснащенный металлодетекторами.
Данные меры позволят обеспечить безопасность участников ЕГЭ во время проведения экзаменов, а также сделают процедуру сдачи ЕГЭ максимально открытой и прозрачной, надеются специалисты в области образования.