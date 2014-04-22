В регионе открыт счет лесным пожарам

В Тюменской области открыт счет лесным пожарам. Первый из них в этом году произошел на днях в Абатском районе. Огонь распространился на площадь порядка 20 гектаров.
Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тюменской области Константин Скворец. По его словам, причину пожара в настоящее время устанавливают специалисты. Представитель МЧС отметил, что самый ранний на его памяти лесной пожар произошел 4 апреля. Это было несколько лет назад. В прошлом же году леса области начали гореть 7 мая — в этот день произошел пожар в Сладковском районе.
Константин Скворец подчеркнул, что Тюменская область — один из немногих регионов, где большинство лесных пожаров устраняется в дежурные сутки, а такого, чтобы огонь из леса перекинулся на населенные пункты, и вовсе не было.
Несмотря на то, что первое лесное возгорание уже случилось, и пожароопасный сезон, в общем-то, начался, вводить особый противопожарный режим в регионе пока не спешат, ограничиваясь профилактической работой. Начальник 32-го отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Тюменской области Юрий Сазонов рассказал на пресс-конференции, что сейчас, с наступлением тепла, многие тюменцы начинают приводить в порядок свои дворы и дачные участки, жгут мусор и сухую траву, что часто заканчивается пожаром. Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды, беседы с населением, раздают памятки о соблюдении правил пожарной безопасности.
Леса для тюменцев пока не закрыты, но это ненадолго. На прошлой неделе губернатор Владимир Якушев, выслушав на заседании президиума регионального правительства доклад начальника областного управления МЧС Юрия Алехина, распорядился подготовить и в ближайшее время представить ему на подпись пакет распоряжений, регламентирующих противопожарные мероприятия, ограничивающий пребывание людей в лесу. Спешка вызвана прогнозами синоптиков: во второй половине мая, июне и июле на территории региона ожидается аномальная жара.
Напомним, что за сжигание сухой травы и мусора, разведение костров жители Тюменской области могут быть привлечены к административной ответственности. Гражданам грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, юридическим — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Поэтому лучше уже сейчас не искушать судьбу, и выходные поехать жарить шашлыки не в лес, а на зону отдыха или одну из благоустроенных городских площадок.