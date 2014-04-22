В регионе открыт счет лесным пожарам

Напомним, что за сжигание сухой травы и мусора, разведение костров жители Тюменской области могут быть привлечены к административной ответственности. Гражданам грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, юридическим — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Поэтому лучше уже сейчас не искушать судьбу, и выходные поехать жарить шашлыки не в лес, а на зону отдыха или одну из благоустроенных городских площадок.