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В праздничные дни почта работать не будет

22 апреля 2014, 11:17
В праздничную декаду начала мая дополнительными выходными днями для всех отделений почтовой связи и почтамтов юга Тюменской области станут 1 и 9 мая.

Накануне праздников, 30 апреля и 8 мая, отделения почтовой связи региона всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на 1 час. В остальные дни начала мая отделения почтовой связи всех классов будут работать в обычном режиме.

«Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в Тюменской области. Обмен почты с отделениями почтовой связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков 1 и 9 мая осуществляться не будет», сообщают в пресс-службе «Почты России».

#Новости#Почта России#Дарья#Общество
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