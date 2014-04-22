В праздничные дни почта работать не будет

«Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в Тюменской области. Обмен почты с отделениями почтовой связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков 1 и 9 мая осуществляться не будет», сообщают в пресс-службе «Почты России».