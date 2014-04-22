ТюмГУ увеличил минимальный балл для абитуриентов

Так, например, для поступления на направление «Юриспруденция» надо набрать 65 баллов по обществознанию, вместо 39.
В этом году по некоторым направлениям и специальностям минимальные баллы для прохождения на договорное место сравнялись с минимальными баллами на бюджет. К примеру, поступить на «Информационные системы и технологии» по договору невозможно, если по информатике меньше 40 баллов. А для поступления на договорное место по направлению «Физика» по профильному предмету нужно набрать на 5 баллов больше, чем на бюджет.
Кроме того, по сравнению с прошлым годом в Тюменском госуниверситете по ряду направлений минимальные проходные баллы выросли. Например, по направлению «Математика» в 2013 году поступали абитуриенты с 35 баллами по профильному предмету. В текущем году для обучения на бюджетном месте по математике надо набрать не ниже 40 баллов по ЕГЭ. По направлению «Экономика» нужно набрать 50 баллов по математике, что на 5 баллов выше, чем в прошлом году. Об этом сообщает управление информационной политики вуза.
«Главной причиной изменения минимальных баллов является привлечение в вуз наиболее подготовленных и мотивированных к обучению студентов»,- рассказал секретарь приемной комиссии Иван Романчук.
Особое внимание следует уделить «приоритетным предметам» по каждому направлению подготовки. По этим дисциплинам, как правило, балл высокий. Например, поступая на направление «География», необходимо иметь не ниже 60 баллов по предмету «первого приоритета» — география, что на 20 баллов выше, чем в 2013 году.
На сайте приемной комиссии ТюмГУ приведены баллы, которые должны стать ориентирами при зачислении абитуриентов в вуз. Не следует забывать, что минимальный балл не обязательно будет равен проходному баллу по предмету. Необходимое количество минимальных баллов — это всего лишь допуск к участию в конкурсе. Как правило, проходные баллы всегда на порядок выше минимальных, в особенности на бюджет.
Фото: job43.ru