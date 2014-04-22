ТюмГУ увеличил минимальный балл для абитуриентов

Кроме того, по сравнению с прошлым годом в Тюменском госуниверситете по ряду направлений минимальные проходные баллы выросли. Например, по направлению «Математика» в 2013 году поступали абитуриенты с 35 баллами по профильному предмету. В текущем году для обучения на бюджетном месте по математике надо набрать не ниже 40 баллов по ЕГЭ. По направлению «Экономика» нужно набрать 50 баллов по математике, что на 5 баллов выше, чем в прошлом году. Об этом сообщает управление информационной политики вуза.