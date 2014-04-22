Тюменцам помогут разобраться в ошибках

Место проведения: Институт филологии и журналистики ТюмГУ (ул. Республики, 9, каб. 326). 23, 24 и 25 апреля консультации будут проходить с 17:00 до 20:00, а в субботу, 26 апреля, прийти можно с 11:00 до 15:00. Официальное награждение участников состоится 30 апреля, сообщают в ТюмГУ.
Напомним, в Тюмени около 50 человек написали Тотальный диктант на «отлично». Всего же проверить свои знания грамматики пришли 1 349 горожан.
Несмотря на то, что текст в этом году был проще, участники допустили немало ошибок. Так, например, многие не знали слова «расхристанные» и вместо буквы «Х» писали «К». По словам координатора «Тотального диктанта в Тюмени», доцента кафедры русского языка института филологии и журналистики ТюмГУ Натальи Кузнецовой, в диктанте встречались малоупотребляемые слова, которые были распространены еще 30 лет назад. Слово «кошелка» (прим.ред. небольшая плетеная корзина) многие писали через «А» и «О».