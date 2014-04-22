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Тюменский легкоатлет завоевал серебро чемпионата Европы

22 апреля 2014, 14:40
Чемпионат Европы по легкоатлетическому кроссу среди глухих спортсменов прошел в польском городе Быдгош. В беге на 4 км тюменский спортсмен Даниил Баганов завоевал серебряную медаль.
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Тюмень

Он уступил лишь три секунды другому российскому спортсмену Алексею Ельникову. Третьим в этом забеге стал польский спортсмен Рафал Новак, отметили в пресс-службе областного центра спортивной подготовки.

Даниил Баганов — мастер спорта по спорту глухих (легкая атлетика). Занимается легкой атлетикой с 2006 года, в настоящее время тренируется под руководством Ивана Скурихина, Олега Скаморовского. Даниил является многократным победителем и призером первенств России, двукратным серебряным призером чемпионата России, участником Сурдлимпийских игр 2013 года в Болгарии.

#Новости#Легкая атлетика#Тюмень#Таня#Общество
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