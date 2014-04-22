Тюменский легкоатлет завоевал серебро чемпионата Европы

Даниил Баганов — мастер спорта по спорту глухих (легкая атлетика). Занимается легкой атлетикой с 2006 года, в настоящее время тренируется под руководством Ивана Скурихина, Олега Скаморовского. Даниил является многократным победителем и призером первенств России, двукратным серебряным призером чемпионата России, участником Сурдлимпийских игр 2013 года в Болгарии.