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Тюменские фигуристы были лучшими на домашнем льду

22 апреля 2014, 09:34
В течение трех дней юные фигуристы оспаривали победу в открытом Кубке Тюменской области на призы региональной федерации фигурного катания на коньках. Турнир принимала ледовая арена СДЮСШОР «Прибой».
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Тюмень

Соревнования собрали порядка ста спортсменов из Екатеринбурга, Златоуста, Уфы, Покачей, Салехарда и Тобольска. Самой многочисленной, конечно, оказалась тюменская делегация — две трети от общего числа спортсменов, отметили в городском многопрофильном центре.

Сургутянка Вероника Финаева в Тюмени оказалась впервые. Город восьмилетней спортсменке понравился. «Я выступала на соревнованиях в Ханты-Мансийске, Покачах, дома у себя и всегда была в призах. На этом турнире серьезная конкуренция, но я рассчитываю на победу! Приеду в Сургут с первым местом!», — сказала Вероника. Увы, но надеждам девочки в этот раз не суждено было сбыться. В своем юношеском разряде фигуристка не смогла пробиться даже в тройку призеров. Зато это удалось двум тюменкам. Майя Мошкина стала первой, Мария Сафонова- третьей. Серебро у Ксении Семкиной из Мегиона.

Местные спортсмены с первого дня не намеревались уступать Кубок родной федерации иногородним делегациям. Зачастую тюменцы и вовсе не подпускали гостей к пьедесталу почета. Так было, к примеру, в первом юношеском разряде. София Перминова, Анастасия Пупышева, Софья Лушпаева, занявшие 1, 2 и 3 места соответственно, являются воспитанницами «Прибоя». Оккупировали тюменцы весь пьедестал и во втором спортивном разряде, как среди мальчиков, так и среди девочек.

Среди спортсменов постарше пальма первенства также у местных фигуристок. 12-летняя Анастасия Бондарева за свою произвольную программу получила оценку в 117 баллов — это лучший на турнире результат в первом спортивном разряде. «Мне эти соревнования очень интересны. Они домашние, а мне хочется быть авторитетом для своего города!», — поделилась радостью победительница.

Судьба Кубка областной федерации фигурного катания была предсказуема — награда осталась дома к радости юных спортсменов, их родителей и, конечно, тренеров. Вот как прокомментировала успех тюменцев Елена Мащенко, главный судья турнира, тренер-преподаватель спортшколы «Прибой»: «Внутренние соревнования — это не только дополнительный опыт выступлений, обкат программ, это, прежде всего, подтверждение разрядов. Все наши воспитанники с этим справились!»

#Новости#Тюмень#Фигурное катание#Таня#Спорт
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