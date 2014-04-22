Тюменские фигуристы были лучшими на домашнем льду

Сургутянка Вероника Финаева в Тюмени оказалась впервые. Город восьмилетней спортсменке понравился. «Я выступала на соревнованиях в Ханты-Мансийске, Покачах, дома у себя и всегда была в призах. На этом турнире серьезная конкуренция, но я рассчитываю на победу! Приеду в Сургут с первым местом!», — сказала Вероника. Увы, но надеждам девочки в этот раз не суждено было сбыться. В своем юношеском разряде фигуристка не смогла пробиться даже в тройку призеров. Зато это удалось двум тюменкам. Майя Мошкина стала первой, Мария Сафонова- третьей. Серебро у Ксении Семкиной из Мегиона.