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Тюменская область возрождает комплекс ГТО

22 апреля 2014, 08:55
Допризывная молодежь Тюменской области сдаст 26 апреля нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«В Тюменской области активно возрождаются лучшие традиции физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ с целью воспитания здорового и социально-активного подрастающего поколения. По традиции, команда победителей отправится в Москву на всероссийский ежегодный форум ГТО защищать честь Тюменской области», — сообщает заместитель директора центра «Аванпост» Игорь Ревякин.

В соревнованиях примут участие сборные команды Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Тюменского, Ялуторовского, Ишимского, Казанского и других районов области.

Участникам предстоит проявить свои самые лучшие спортивные качества в метании гранаты, прыжках в длину, беге, подтягивании и других видах программы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Все спортсмены, выполнившие нормы, получат удостоверение и нагрудные знаки соответствующей степени.

Соревнования пройдут в центре «Аванпост» (Широтная, 216).

#Новости#Спорт#Дарья
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