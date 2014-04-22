Тюменская область возрождает комплекс ГТО

«В Тюменской области активно возрождаются лучшие традиции физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ с целью воспитания здорового и социально-активного подрастающего поколения. По традиции, команда победителей отправится в Москву на всероссийский ежегодный форум ГТО защищать честь Тюменской области», — сообщает заместитель директора центра «Аванпост» Игорь Ревякин.