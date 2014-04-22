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Тюменец вернулся из кругосветки и делится опытом

22 апреля 2014, 14:50
Тюменец Владимир Друганов в 21 год совершил кругосветное путешествие, во время которого посетил 11 стран и 19 городов. Он облетел земной шар на 16 самолетах и в общей сложности провел 76 часов в небе.
Сюжет
Тюмень

Воздушным транспортом дело не ограничилось: молодой путешественник прошел под парусами легендарного барка «Крузенштерн» 2000 миль, от острова Тенерифе до порта Росток в Германии. Среди транспортных средств были также машины и автобусы. Путешествие вокруг света заняло у него 96 дней.

Для экономии денег Владимир отдавал предпочтение лоу-кост авиакомпаниям, ночевал в хостелах, а иногда даже спал под открытым небом. Одежду для кругосветного путешествия предоставил финский бренд одежды, который выступил партнером мероприятия.

Каждый свой день путешественник снимал видео и писал ежедневные отчеты в социальной сети, где за его передвижениями наблюдали более двух тысяч человек. Вскоре после возвращения из путешествия Друганов разместил в интернете итоговый кругосветный клип:

Владимир Друганов делится с горожанами опытом кругосветного путешествия.

Гость одной из таких встреч, фотограф Евгений Шаров поделился впечатлениями о ней: «Очень мотивирующий рассказ. Я узнал, что путешествовать — не так уж сложно и дорого, как кажется. Владимир дал много полезной информации для тех, кто собирается путешествовать. Даже принес на встречу рюкзак и показал, как лучше его собирать, как складывать вещи».

На встречу с Владимиром могут прийти все желающие. Ближайшая состоится 28 апреля в 19:00 по адресу: ул. Орджоникидзе 18, арт-пространство «Квартира 50». Подробности: https://vk.com/vokrug_sveta_2

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