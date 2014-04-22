Тюменец вернулся из кругосветки и делится опытом

Гость одной из таких встреч, фотограф Евгений Шаров поделился впечатлениями о ней: «Очень мотивирующий рассказ. Я узнал, что путешествовать — не так уж сложно и дорого, как кажется. Владимир дал много полезной информации для тех, кто собирается путешествовать. Даже принес на встречу рюкзак и показал, как лучше его собирать, как складывать вещи».