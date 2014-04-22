Тюмень начнут обрабатывать от клещей в мае

Как рассказала на пресс-конференции главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо, в этом году для эффективности контроль над качеством акарицидной обработки от клещевого энцефалита будут проводить дважды: на третий, пятый день после опыления и на пятнадцатый день.
Для эффективности в детских оздоровительных загородных учреждениях начнут обработку территорий не раньше, чем за пять дней до приезда детей. «При такой погоде процесс только в самом начале и желательно дождаться первой травы. Иначе препараты уйдут в почву и эффективность снизится. Уже заключены договоры, выделены средства, согласован перечень объектов. Мы должны понимать, что обработать все невозможно, опасность присасывания клеща есть и будет нарастать. Мы находимся в самом начале эпидсезона», — сказала Галина Шарухо. Добавим, учреждения здравоохранения начнут обрабатывать территории уже с 10 мая.
Кроме того, в 2014 году ответственность за обработку территорий детских дошкольных учреждений возложат на город. «Мы готовим обоснование для департамента образования о взыскании средств, на маленьких территориях получится незначительная сумма. В условиях обязательного повторного контроля и увеличения цены на препараты, нам это даст возможность более эффективно провести обработку», — отметила главный санитарный врач области.
Согласно изменениям СанПиНа в 2014 году относительно клещевого энцефалита, упор делается на вакцинацию детей, поскольку инфекция может привести к большим осложнениям для подрастающего организма. «Если люди не привиты, им вводят иммуноглобулин — готовые антитела против клещевого энцефалита. Хотя более эффективно и менее затратно иметь поствакцинальный иммунитет. Есть классическая схема вакцинации в три этапа, начиная с осени, а есть ускоренная, правда придется избегать походов в лес. Оба способа разрешены, можно использовать любой. Разработчики изобрели вакцину, которую можно прививаться круглый год», — поделилась Галина Шарухо.
В Тюменской области против клещевого энцефалита привито около 20% населения, в основном это группы, чья профессиональная деятельность связана с работой в лесных массивах. В регионе завезено 120 тысяч доз взрослой и детской вакцины против клещевого энцефалита, она распределена по всей территории. Как правило, чаще всего от присасывания клещей страдают жители Тюмени.
Фото: time.kg