Тюмень начнут обрабатывать от клещей в мае

Для эффективности в детских оздоровительных загородных учреждениях начнут обработку территорий не раньше, чем за пять дней до приезда детей. «При такой погоде процесс только в самом начале и желательно дождаться первой травы. Иначе препараты уйдут в почву и эффективность снизится. Уже заключены договоры, выделены средства, согласован перечень объектов. Мы должны понимать, что обработать все невозможно, опасность присасывания клеща есть и будет нарастать. Мы находимся в самом начале эпидсезона», — сказала Галина Шарухо. Добавим, учреждения здравоохранения начнут обрабатывать территории уже с 10 мая.