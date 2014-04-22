Сотрудники ГИБДД скрыли ДТП и бросили труп в кювете?

По указанию врио начальника УМВД России по Тюменской области Сергея Сидаша оперативно-розыскной частью собственной безопасности устанавливаются обстоятельства возможного ненадлежащего исполнения сотрудниками полиции своих служебных обязанностей. «В случае установления вины сотрудников полиции, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством», — сообщается на официальном сайте УМВД по Тюменской области.