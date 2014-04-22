Сотрудники ГИБДД скрыли ДТП и бросили труп в кювете?

В ночь с 31 марта на 1 апреля на 165 км трассы Курган-Тюмень произошло ДТП: перевернулся и улетел в кювет автомобиль «Газель». Водитель, житель Челябинской области, погиб. Автомобиль и тело водителя были обнаружены 2 апреля родственниками погибшего. Рядом с автомобилем найдены обгорелые документы о произошедшем ДТП.
По указанию врио начальника УМВД России по Тюменской области Сергея Сидаша оперативно-розыскной частью собственной безопасности устанавливаются обстоятельства возможного ненадлежащего исполнения сотрудниками полиции своих служебных обязанностей. «В случае установления вины сотрудников полиции, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством», — сообщается на официальном сайте УМВД по Тюменской области.