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Мог бы выжить, если бы пристегнулся

22 апреля 2014, 10:45
Шесть дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 21 апреля, погиб один человек, 5 ранены. Среди пострадавших две пассажирки общественного транспорта.

Автомобиль Opel съехал в кювет и опрокинулся на 50-м километре автодороги Голышманово — Аромашево. 32-летний водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Сейчас выясняются причины трагедии. Возможно, ДТП спровоцировала техническая неисправность автомобиля — повреждение диска колеса. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, его выбросило из машины. Если бы он был пристегнут, его шансы остаться в живых возросли бы многократно, уверены специалисты ГИБДД.

Toyota Land Cruiser и автобус ЛИАЗ столкнулись в 11 часов дня на улице Мельникайте, в районе здания № 77. Предварительно, водитель внедорожника нарушил правила перестроения. А пострадала 73-летняя бабушка, пассажирка автобуса, медики подозревают у нее перелом костей носа.

56-летняя пассажирка маршрутного автобуса пострадала в Ишиме. На улице Карла Маркса автобус резко затормозил, женщина упала в салоне. У пострадавшей травма головы и перелом руки, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

ДТП в ишиме / пресс-служба Управления ГИБДД ТО

#Новости#Жертвы ДТП#Транспорт#Дарья#Общество
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