Мог бы выжить, если бы пристегнулся

Автомобиль Opel съехал в кювет и опрокинулся на 50-м километре автодороги Голышманово — Аромашево. 32-летний водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Сейчас выясняются причины трагедии. Возможно, ДТП спровоцировала техническая неисправность автомобиля — повреждение диска колеса. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, его выбросило из машины. Если бы он был пристегнут, его шансы остаться в живых возросли бы многократно, уверены специалисты ГИБДД.
Toyota Land Cruiser и автобус ЛИАЗ столкнулись в 11 часов дня на улице Мельникайте, в районе здания № 77. Предварительно, водитель внедорожника нарушил правила перестроения. А пострадала 73-летняя бабушка, пассажирка автобуса, медики подозревают у нее перелом костей носа.
56-летняя пассажирка маршрутного автобуса пострадала в Ишиме. На улице Карла Маркса автобус резко затормозил, женщина упала в салоне. У пострадавшей травма головы и перелом руки, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
ДТП в ишиме / пресс-служба Управления ГИБДД ТО