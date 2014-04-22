Мог бы выжить, если бы пристегнулся

Автомобиль Opel съехал в кювет и опрокинулся на 50-м километре автодороги Голышманово — Аромашево. 32-летний водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Сейчас выясняются причины трагедии. Возможно, ДТП спровоцировала техническая неисправность автомобиля — повреждение диска колеса. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, его выбросило из машины. Если бы он был пристегнут, его шансы остаться в живых возросли бы многократно, уверены специалисты ГИБДД.