«МегаФон» улучшил связь в 8 районах Тюмени

«МегаФон» по плану расширил территории действия сети и улучшил качество услуг в восьми жилых районах Тюмени: на Лесобазе (ул. Вересковая), МЖК (ул. Николая Ростовцева), на ул. Широтной (у гипермаркета «Окей»), на Червишевском тракте (новостройки на ул. Самарцева), в районе Дома Обороны (пересечение улиц Авторемонтная — Аккумуляторная), в Гилевской роще, на ул. Ветеранов труда и на участке улиц Дружбы и Щербакова.