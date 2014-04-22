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«МегаФон» улучшил связь в 8 районах Тюмени

22 апреля 2014, 11:47
Увеличилась скорость мобильного интернета и повысилась надежности сети «МегаФон» в восьми районах Тюмени: на Лесобазе, в МЖК, на Червишевском тракте, на улице Широтной, в районе Дома Обороны и других точках.
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Тюмень

В первом квартале 2014 года «МегаФон» запустил на 80% больше базовых станций, чем в этот же период в прошлом году. Компания ввела новые объекты связи в Тюмени, Ишиме, Тобольске, поселке Боровский и селе Денисово Исетского района.

Как утверждают в Тюменском региональном отделении Уральского филиала ОАО «МегаФон», оператор модернизировал работу существующего оборудования в селах Кулаково, Каменка, Слобода-Бешкиль, поселке Кировский Тюменского района, селе Красный Яр Уватского района, поселке Пенья Тобольского района.

«МегаФон» по плану расширил территории действия сети и улучшил качество услуг в восьми жилых районах Тюмени: на Лесобазе (ул. Вересковая), МЖК (ул. Николая Ростовцева), на ул. Широтной (у гипермаркета «Окей»), на Червишевском тракте (новостройки на ул. Самарцева), в районе Дома Обороны (пересечение улиц Авторемонтная — Аккумуляторная), в Гилевской роще, на ул. Ветеранов труда и на участке улиц Дружбы и Щербакова.

«Согласно последним замерам средняя скорость передачи данных в нашей сети 3G в регионе составляет порядка 3 Мбит/с. На территории уверенного приема сети „МегаФон“ проживает более 90% населения области, поэтому наши абоненты могут быть уверены, что в поездках по Тюменской области, они всегда будут на связи», — отметил директор Тюменского отделения Уральского филиала ОАО «МегаФон» Дмитрий Мелихов.

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