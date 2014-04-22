Художники распишут забор в «Европейском»

«Все мы видели, живем или проходили мимо домов, вопиющих о косметическом ремонте. Облупившаяся краска, торчащие кирпичи и уродливые граффити надоели всем», — уверены организаторы. «Цвет А» предлагает это исправить. На предоставляемой тюменцами площади (это может быть подъезд жилого дома, строительный забор или любая другая поверхность) после достижения договоренностей со всеми заинтересованными лицами профессиональные художники нанесут красочный рисунок. Экзотический цветок или древние пирамиды, сказочный пейзаж или Шамаханский дворец — художникам все под силу, говорят в пресс-службе проекта.