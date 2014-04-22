Художники распишут забор в «Европейском»

«Все мы видели, живем или проходили мимо домов, вопиющих о косметическом ремонте. Облупившаяся краска, торчащие кирпичи и уродливые граффити надоели всем», — уверены организаторы. «Цвет А» предлагает это исправить. На предоставляемой тюменцами площади (это может быть подъезд жилого дома, строительный забор или любая другая поверхность) после достижения договоренностей со всеми заинтересованными лицами профессиональные художники нанесут красочный рисунок. Экзотический цветок или древние пирамиды, сказочный пейзаж или Шамаханский дворец — художникам все под силу, говорят в пресс-службе проекта.
Первый в истории проекта дом находится в микрорайоне Мыс на улице Жуковского, 84 корпус 1 и он был расписан 20 апреля 2014 года. На очереди — участие в «Библионочи» в библиотеке «Радуга» (улица Харьковская, 48) и роспись строительного забора в микрорайоне «Европейский».
Фото — эскиз Динары Сайфулиной для дома на улице Жуковского, 84 корпус 1.