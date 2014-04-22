nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Девять аптек будут продавать лекарства для льготников

22 апреля 2014, 11:11
Девять аптек в Тюмени возьмут на себя функции обеспечения льготников лекарственными препаратами.
Сюжет
Тюмень

В редакцию NashGorod. Ru в раздел Проблемы обратилась тюменка, обеспокоенная приватизацией муниципальных аптек. «Это значит, что тюменцы лишатся права на качественную лекарственную помощь. Продажа аптек не гарантирует сохранение их профиля, новый собственник волен размещать в этих стенах все, что ему захочется. Власти города планируют закрыть два рецептурно-производственных отдела, где изготавливают лекарства. Неизвестно, что будет с 10 тысячами льготников, получающих бесплатные лекарства в муниципальных аптеках», — пишет горожанка.

И действительно в соответствии с требованиями федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» город обязан произвести отчуждение или перепрофилирование муниципального имущества, находящегося в собственности и не соответствующего требованиям. К такому имуществу относятся фармацевтические и аптечные организаций.

«Приватизация проводится, потому что необходимо исполнять закон, и содержание аптек не в рамках наших полномочий. Администрацией города разрабатываются мероприятия по обеспечению жителей города лекарственными препаратами рецептурно-производственных отделов. Данные вопросы будут решены до приватизации акций „Панацеи“ и „Тюменской Фармации“. Речь идет о расширении производственных отделов. Составлен план мероприятий, сейчас прорабатываются решения, чтобы эти отделы были в других аптеках», — пояснили в пресс-службе администрации Тюмени.

По словам исполняющей обязанности директора департамента здравоохранения администрации города Надежды Яниной, под продажу попадают все муниципальные аптеки, принадлежащие городу. И новый собственник вправе размещать на их месте все, что ему угодно.

«Предоставлять и производить лекарства будет областная сеть „Фармация“, у которой есть четыре крупных отдела в городе и пять филиалов. Кроме того, они имеют лицензию на оптовые закупки, а также на заключение договоров с другими аптеками, — рассказала она. — Так для жителей даже лучше будет, раньше работало три пункта, а сейчас будет девять. Да одна только аптека на Харьковской покроет все потребности».

Основные государственные аптеки «Фармация» находятся на улицах Осипенко, 84а, Харьковская, 48, Ямская,96/1, Олимпийская,46.

Фото: fxstock.ru

#Новости#Тюмень#Аптеки#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25