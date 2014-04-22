Девять аптек будут продавать лекарства для льготников

В редакцию NashGorod. Ru в раздел Проблемы обратилась тюменка, обеспокоенная приватизацией муниципальных аптек. «Это значит, что тюменцы лишатся права на качественную лекарственную помощь. Продажа аптек не гарантирует сохранение их профиля, новый собственник волен размещать в этих стенах все, что ему захочется. Власти города планируют закрыть два рецептурно-производственных отдела, где изготавливают лекарства. Неизвестно, что будет с 10 тысячами льготников, получающих бесплатные лекарства в муниципальных аптеках», — пишет горожанка.
И действительно в соответствии с требованиями федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» город обязан произвести отчуждение или перепрофилирование муниципального имущества, находящегося в собственности и не соответствующего требованиям. К такому имуществу относятся фармацевтические и аптечные организаций.
«Приватизация проводится, потому что необходимо исполнять закон, и содержание аптек не в рамках наших полномочий. Администрацией города разрабатываются мероприятия по обеспечению жителей города лекарственными препаратами рецептурно-производственных отделов. Данные вопросы будут решены до приватизации акций „Панацеи“ и „Тюменской Фармации“. Речь идет о расширении производственных отделов. Составлен план мероприятий, сейчас прорабатываются решения, чтобы эти отделы были в других аптеках», — пояснили в пресс-службе администрации Тюмени.
По словам исполняющей обязанности директора департамента здравоохранения администрации города Надежды Яниной, под продажу попадают все муниципальные аптеки, принадлежащие городу. И новый собственник вправе размещать на их месте все, что ему угодно.
«Предоставлять и производить лекарства будет областная сеть „Фармация“, у которой есть четыре крупных отдела в городе и пять филиалов. Кроме того, они имеют лицензию на оптовые закупки, а также на заключение договоров с другими аптеками, — рассказала она. — Так для жителей даже лучше будет, раньше работало три пункта, а сейчас будет девять. Да одна только аптека на Харьковской покроет все потребности».
Основные государственные аптеки «Фармация» находятся на улицах Осипенко, 84а, Харьковская, 48, Ямская,96/1, Олимпийская,46.
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