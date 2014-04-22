Девять аптек будут продавать лекарства для льготников

«Предоставлять и производить лекарства будет областная сеть „Фармация“, у которой есть четыре крупных отдела в городе и пять филиалов. Кроме того, они имеют лицензию на оптовые закупки, а также на заключение договоров с другими аптеками, — рассказала она. — Так для жителей даже лучше будет, раньше работало три пункта, а сейчас будет девять. Да одна только аптека на Харьковской покроет все потребности».