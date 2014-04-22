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Бдительная мать спасла девушку от изнасилования

22 апреля 2014, 16:05
В Заводоуковске пьяный мужчина решил изнасиловать на улице незнакомую девушку. К счастью, его планы не реализовались. 31-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст.30, ч.1 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование).

Поздним вечером 19 апреля пьяный житель Заводоуковска увидел идущую по улице незнакомую девушку. Мужчина подошел к ней, чтобы познакомиться, при этом уже решив совершить изнасилование. Он набросился на девушку, повалил на землю, стал избивать свою жертву кулаками, а затем силой начал раздевать ее.

Девушка оказала активное сопротивление обидчику и попыталась кричать. Ее услышала мать, проживающая неподалеку. Женщина выглянула в окно и закричала, спугнув этим злоумышленника, отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Изнасилования#Тюменская область#Таня#Происшествия
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