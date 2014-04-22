Бдительная мать спасла девушку от изнасилования

Поздним вечером 19 апреля пьяный житель Заводоуковска увидел идущую по улице незнакомую девушку. Мужчина подошел к ней, чтобы познакомиться, при этом уже решив совершить изнасилование. Он набросился на девушку, повалил на землю, стал избивать свою жертву кулаками, а затем силой начал раздевать ее.
Девушка оказала активное сопротивление обидчику и попыталась кричать. Ее услышала мать, проживающая неподалеку. Женщина выглянула в окно и закричала, спугнув этим злоумышленника, отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.