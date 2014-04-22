Архиерейский мужской хор — в Тюмени

Истоки этого направления дала Санкт-Петербургская певческая капелла, где обучались певцы, а затем и регенты церковных хоров. Одним из преподавателей Капеллы был протоиерей Петр Турчанинов, регент Петербургского митрополичьего хора, находившегося в Александро-Невской лавре.