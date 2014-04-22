nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Архиерейский мужской хор — в Тюмени

22 апреля 2014, 09:29
Пасхальный концерт состоится в филармонии 22 апреля в 19:00. В нем примет участие праздничный Архиерейский мужской хор Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.
Сюжет
Тюмень

Праздничный Архиерейский мужской хор Александро-Невской лавры под управлением заслуженного работника культуры РФ Валерия Рязанова является одним из коллективов, история которого тесно связана с развитием русского хорового искусства.

Истоки этого направления дала Санкт-Петербургская певческая капелла, где обучались певцы, а затем и регенты церковных хоров. Одним из преподавателей Капеллы был протоиерей Петр Турчанинов, регент Петербургского митрополичьего хора, находившегося в Александро-Невской лавре.

В концертных программах хора звучат духовные песнопения, императорские гимны Российского государства и полковые песни царской армии. Также в программу бывают включены духовные песнопения, посвященные Александро-Невской лавре и ее покровителю — святому Александру Невскому, написанные композитором Владиславом Панченко, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

Стоимость билетов: 600–1200 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

#Новости#Хоровое пение#Филармония#Тюмень#Концерты#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25