Архиерейский мужской хор — в Тюмени

Праздничный Архиерейский мужской хор Александро-Невской лавры под управлением заслуженного работника культуры РФ Валерия Рязанова является одним из коллективов, история которого тесно связана с развитием русского хорового искусства.
Истоки этого направления дала Санкт-Петербургская певческая капелла, где обучались певцы, а затем и регенты церковных хоров. Одним из преподавателей Капеллы был протоиерей Петр Турчанинов, регент Петербургского митрополичьего хора, находившегося в Александро-Невской лавре.
В концертных программах хора звучат духовные песнопения, императорские гимны Российского государства и полковые песни царской армии. Также в программу бывают включены духовные песнопения, посвященные Александро-Невской лавре и ее покровителю — святому Александру Невскому, написанные композитором Владиславом Панченко, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
Стоимость билетов: 600–1200 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.