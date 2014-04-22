Алексей Райдер: Заставлять родителей делать уборку в школе — бессмысленно

С просьбой объяснить, кто же отвечает за чистоту в школе и можно ли к уборке в классе привлекать родителей учеников, обратилась к через портал NashGorod.ru к главе областного департамента образования тюменка Татьяна.
«Родителей в школах просят заниматься генеральной уборкой. Одни справляются своими силами, другие — сдают деньги, чтобы нанять уборщиц, — пожаловалась Татьяна. — Насколько это законно? Родителям сегодня приходится много работать, а тратить редкие выходные на школу, а не детей своих, я считаю нецелесообразным. Кто отвечает за чистоту в школе?»
В своем ответе директор областного департамента образования Алексей Райдер объяснил, кто может или должен прибираться в школе. Глава депаратмента сослался на федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», где четко говорится: без согласия самих учащихся или их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой, детей привлекать запрещается.
«Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.»
п. 4 ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Виды труда, к которому могут, с согласия родителей или самих подростков, привлекаться учащиеся, прописаны в уставе образовательной организации, пояснил Райдер, поэтому администрация образовательной организации не может заставить родителей проводить или оплачивать генеральную уборку класса или школы. За порядок и чистоту в школе отвечает администрация образовательной организации.
«Особо хотел бы отметить, что при перекладывании необходимости проведения самой по себе уборки помещений на плечи и расходы родителей, избегая тем самым привлечения ребят к трудовой деятельности, утрачивается всякий образовательный и человеческий смысл организации подобного рода деятельности», — подчеркнул Райдер.
«В нашем классе каждую четверть проводят генеральную уборку — моют парты, стены и пол. Это делают почему-то родители. Нет, меня не напрягает вымыть две парты и два квадратных метра пола, так как родителей приходит человек 10, и справляемся мы быстро. Вопрос денег — оплаты уборщицы вообще как-то возникал, но быстро стал неинтересным. Странно только то, что уборку не делают дети — ведь именно они, скажем так, пачкают эти парты, а, следовательно, если бы убирали сами — меньше бы и пачкали, так как ценится только свой труд. В общем, не понять, кого мы растим, но вот так обстоит дело», — поделилась мнением родитель школьницы четвертого класса одной из тюменских школ Евгения.
С вопросами по поводу организации уборки в школе можно обратиться в департамент образования и науки Тюменской области по телефону (3452) 46-89-18 (Бурундукова Светлана Александровна, главный специалист отдела общего образования).
Ну а главе областного департамента образования можно задать вопрос в разделе «Консультанты» на NashGorod.ru.