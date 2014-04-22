Алексей Райдер: Заставлять родителей делать уборку в школе — бессмысленно

«В нашем классе каждую четверть проводят генеральную уборку — моют парты, стены и пол. Это делают почему-то родители. Нет, меня не напрягает вымыть две парты и два квадратных метра пола, так как родителей приходит человек 10, и справляемся мы быстро. Вопрос денег — оплаты уборщицы вообще как-то возникал, но быстро стал неинтересным. Странно только то, что уборку не делают дети — ведь именно они, скажем так, пачкают эти парты, а, следовательно, если бы убирали сами — меньше бы и пачкали, так как ценится только свой труд. В общем, не понять, кого мы растим, но вот так обстоит дело», — поделилась мнением родитель школьницы четвертого класса одной из тюменских школ Евгения.