ЖД не покупает новые вагоны — средства тратятся на ремонт порченных

«За три месяца 2014 года на СвЖД зарегистрировано 79 случаев вандализма (за аналогичный период прошлого года — 516 случаев). Среди правонарушений, связанных с порчей подвижного состава, наиболее часто встречаются нанесение граффити на вагоны, битье стекол, порча сидений и стеновых панелей, откручивание поручней и ручек дверей, повреждение электропроводки и ламп освещения, электропечей — и прочие проявления вандализма. Так в текущем году в пригородных поездах, курсирующих по Свердловской железной дороге, было разбито 9 оконных стекол, испорчено 57 сидений. Различные рисунки и надписи были нанесены вандалами на 10 вагонах», — сообщает СвЖД.