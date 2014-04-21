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ЖД не покупает новые вагоны — средства тратятся на ремонт порченных

21 апреля 2014, 16:53
Свердловская железная дорога сообщает, что ущерб от вандальных действий в пригородных поездах, курсирующих в границах СвЖД, с января по март 2014 года составил более 420 тысяч рублей — это только стоимость поврежденных элементов, а реальный ущерб с трудозатратами и невыходом порченных вагонов на линию еще больше.

«За три месяца 2014 года на СвЖД зарегистрировано 79 случаев вандализма (за аналогичный период прошлого года — 516 случаев). Среди правонарушений, связанных с порчей подвижного состава, наиболее часто встречаются нанесение граффити на вагоны, битье стекол, порча сидений и стеновых панелей, откручивание поручней и ручек дверей, повреждение электропроводки и ламп освещения, электропечей — и прочие проявления вандализма. Так в текущем году в пригородных поездах, курсирующих по Свердловской железной дороге, было разбито 9 оконных стекол, испорчено 57 сидений. Различные рисунки и надписи были нанесены вандалами на 10 вагонах», — сообщает СвЖД.

Вместо покупки новых вагонов и модернизации старых компания вынуждена направлять средства на ремонты. «Любой правонарушитель, разбивающий стекла вагонов камнями, рисующий на железнодорожных объектах граффити, разрушающий оборудование поездов, наносит имущественный ущерб ОАО „РЖД“ и моральный вред каждому пассажиру железнодорожного транспорта. Незапланированные расходы на ликвидацию последствий варварского отношения ряда несознательных соотечественников к железнодорожному имуществу оказывают крайне негативное влияние на развитие отрасли в целом», — сообщают в компании и призывают бережно относиться к подвижному составу, оборудованию, имуществу и объектам инфраструктуры железных дорог.

#Новости#СвЖД#Свердловская железная дорога#Женя#Общество
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