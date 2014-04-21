Владимир Якушев: Тобольск завален мусором!

Тоболяки, дорогие мои, я крайне огорчен и возмущен увиденным. Город, и это накануне Светлой Пасхи!, завален мусором: кругом пакеты с отходами, которые, как я узнал, некоторые взбрасывают прямо из окон. Это недопустимо! О какой культуре мы можем говорить? На зданиях и заборах куча надписей, в том числе нецензурных! И это в городе, где работает один из старейших педвузов страны, где масса учебных заведений, в том числе духовная семинария! О каком воспитании чувства прекрасного у молодежи можно говорить, если вокруг загаженная среда?»