Владимир Якушев: Тобольск завален мусором!

В конце минувшей недели губернатор Тюменской области Владимир Якушев в очередной раз побывал в Тобольске. Повод — открытие нового здания местного драмтеатра. И здание и спектакль понравились губернатору, а вот то, что он увидел во время поездки по городу, его возмутило. Обращение к тоболякам с просьбой прибраться в своем городе губернатор опубликовал в своем блоге.
«С главой администрации мы проехали по улицам Радищева, Знаменского, Ремезова. Речь шла о будущем ремонте этих транспортных артерий. И не только…
Тоболяки, дорогие мои, я крайне огорчен и возмущен увиденным. Город, и это накануне Светлой Пасхи!, завален мусором: кругом пакеты с отходами, которые, как я узнал, некоторые взбрасывают прямо из окон. Это недопустимо! О какой культуре мы можем говорить? На зданиях и заборах куча надписей, в том числе нецензурных! И это в городе, где работает один из старейших педвузов страны, где масса учебных заведений, в том числе духовная семинария! О каком воспитании чувства прекрасного у молодежи можно говорить, если вокруг загаженная среда?»
Губернатора поразило то, что, по рассказам, горожане не считают за грех украсть новенькие контейнеры для мусора, а после одного из городских праздников утащили два биотуалета — прямо вместе с содержимым.
«Понимаю, что мое сообщение вызовет шквал сообщений. И, в первую очередь, самих тоболяков. Друзья, очень вас прошу: прежде, чем написать комментарий, приберите вокруг себя. Наведите порядок в своем городе, уберите подъезды, дворы, парки, скверы, территорию вокруг своих организаций и предприятий. Поверьте, вам самим понравится ваш чистый, красивый и прекрасный город!»