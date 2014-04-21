Владелец Podster.fm проведет бесплатный мастер-класс в Тюмени

Александр Меньшиков — молодой и успешный маркетолог, стратег, консультант, психолог и бизнесмен. Автор образовательных программ по раскрытию личностных ресурсов, осознанности и личной свободе. Провел более 100 семинаров и вебинаров по обучению прогрессивным маркетинговым технологиям, управлению поведением в бизнесе, психотехнологиям в переговорах, НЛП, ораторике, осознанным отношениям, раскрытию личностных ресурсов, стартап-менеджменту.