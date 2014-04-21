Владелец Podster.fm проведет бесплатный мастер-класс в Тюмени

Основатель и владелец крупнейшей русскоязычной социальной аудиоплатформы Podster.fm проведет в Тюмени мастер-класс «С нуля до миллиона». Он расскажет о технологии «Маркетинг ценности», позволяющей находить свободные ниши и в считанные дни запускать успешные проекты с нуля.
Данная технология появилась из соединения зарубежных психотехнологий, опыта создания и управления стартапами и практики консультирования миллионных компаний.
Мастер-класс пройдет 25 апреля с 14 до 16 часов по адресу: ул. Киевская, 63, 1 этаж (актовый зал).
Александр Меньшиков — основатель и владелец крупнейшей русскоязычной социальной аудиоплатформы Podster.fm. Александр разработал концепцию развития проекта и довел его до монетизации. На сегодняшний день Podster.fm имеет более 1 млн. уникальных прослушиваний каждый месяц.
В прошлом занимал должность директора по маркетингу социальной сети «ВКонтакте», успешно справился с задачей формирования внешней стратегии развития, привлечение зарубежной аудитории. При Александре в ВК начали приходить голливудские актеры и исполнители, вместе с ними — зарубежные пользователи.
Александр Меньшиков — молодой и успешный маркетолог, стратег, консультант, психолог и бизнесмен. Автор образовательных программ по раскрытию личностных ресурсов, осознанности и личной свободе. Провел более 100 семинаров и вебинаров по обучению прогрессивным маркетинговым технологиям, управлению поведением в бизнесе, психотехнологиям в переговорах, НЛП, ораторике, осознанным отношениям, раскрытию личностных ресурсов, стартап-менеджменту.
Мастер-класс даст заряд уверенности в себе и своих начинаниях, поможет начать собственное дело и преуспеть в нем, обещают организаторы.
Зарегистрироваться можно по тел: 280–006 или отправить заявку на электронную почту [email protected]
Мастер-класс проводит группа межэтнических проектов «Вместе-мир» совместно с областным бизнес-инкубатором и центром бизнес-образования и консалтинга Института менеджмента и бизнеса ТюмГНГУ.