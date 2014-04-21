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В двух ресторанах Тюмени была приостановлена работа

21 апреля 2014, 09:02
В двух тюменских ресторанах — «Золотой дракон» и «Красный дракон» — на 30 и 20 суток была приостановлена работа. Оба случая — на основании жалоб посетителей.

Посетители тюменских ресторанов стали активнее. Так, сразу две жалобы попали в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Расследование показало, что в ресторане доставки «Золотой дракон» (ИП Дякун А. Я.), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Самарцева, 3, нарушались требования СП 2.3.6.1079–01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». А в ресторане доставки японской кухни «Красный дракон» (ИП Склюева А.В.), расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. М. Горького, 10, выявлены нарушения требований Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиолоническом благополучии населения. Анализ проб четырех видов ролл, отобранных для исследования во втором ресторане, свидетельствует о несоответствии продукции санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

Таким образом, в марте 2014 года суд признал владельцев ресторанов виновными в нарушениях. «Золотой дракон» закрыли на 30 суток, а «Красный дракон» на 20 суток. Видимо, рестораны уже открыты вновь, но управление тюменского Роспотребнадзора сообщает горожанам о случившемся только 18 апреля 2014 года.

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