В двух ресторанах Тюмени была приостановлена работа

Расследование показало, что в ресторане доставки «Золотой дракон» (ИП Дякун А. Я.), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Самарцева, 3, нарушались требования СП 2.3.6.1079–01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». А в ресторане доставки японской кухни «Красный дракон» (ИП Склюева А.В.), расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. М. Горького, 10, выявлены нарушения требований Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиолоническом благополучии населения. Анализ проб четырех видов ролл, отобранных для исследования во втором ресторане, свидетельствует о несоответствии продукции санитарным требованиям по микробиологическим показателям.