Тюменская область обошла всех по показателям смертности

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева на Всероссийском селекторном совещании.
«Снижение общей смертности населения Тюменской области в 2013 году составило 2,5%, от болезней системы кровообращения — основной причины предотвратимой смертности — 3,2%. За первые два месяца 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сердечно-сосудистая смертность снизилась на 16,2%», — отметил главный кардиолог Тюменской области Сергей Шалаев.
Как сообщает пресс-служба Областной клинической больницы № 1, снижение смертности связано, с улучшением организации медицинской помощи, проведением всеобщей диспансеризации населения и с открытием новых центров оказания высокотехнологичных медицинской помощи в Тюменской области.
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