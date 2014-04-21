nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменская область обошла всех по показателям смертности

21 апреля 2014, 11:56
Тюменская область заняла лидирующие позиции по темпам снижения как общей, так и сердечно-сосудистой смертности среди всех субъектов Российской Федерации.
Сюжет
Тюмень

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева на Всероссийском селекторном совещании.

«Снижение общей смертности населения Тюменской области в 2013 году составило 2,5%, от болезней системы кровообращения — основной причины предотвратимой смертности — 3,2%. За первые два месяца 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сердечно-сосудистая смертность снизилась на 16,2%», — отметил главный кардиолог Тюменской области Сергей Шалаев.

Как сообщает пресс-служба Областной клинической больницы № 1, снижение смертности связано, с улучшением организации медицинской помощи, проведением всеобщей диспансеризации населения и с открытием новых центров оказания высокотехнологичных медицинской помощи в Тюменской области.

Фото: mypushkin.ru

#Новости#Здоровье#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25