Тюменская область обошла всех по показателям смертности

«Снижение общей смертности населения Тюменской области в 2013 году составило 2,5%, от болезней системы кровообращения — основной причины предотвратимой смертности — 3,2%. За первые два месяца 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сердечно-сосудистая смертность снизилась на 16,2%», — отметил главный кардиолог Тюменской области Сергей Шалаев.