Срок за взятки: Алексей Пайвин осужден на 8,5 лет «строгача»

Чиновник-коррупционер получил по заслугам: сегодня Тюменский районный суд вынес приговор бывшему заместителю директора областного департамента лесного комплекса Алексею Пайвину. Он признан виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере). Суд приговорил Пайвина к 8,5 годам лишения свободы.
Расследованием уголовного дела в отношении чиновника занимались сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Они выяснили, что первую взятку Алексей Пайвин получил в 2010 году. Одно из тюменских лесозаготовительных предприятий из-за неправильно оформленных документов несколько лет не могло зарегистрировать договоры аренды лесных участков, заключенные еще с департаментом в 2007 году, поэтому не приступало к использованию данных участков и заготовке леса. Руководитель компании обратился за помощью к Пайвину, который в ту пору замещал начальника отдела распределения лесов областного департамента лесного комплекса. Чиновник за свою помощь запросил автомобиль иностранного производства. Гендиректор вынужден был передать Пайвину в качестве взятки автомобиль Lexus LX470 стоимостью 1,6 млн рублей.
Кроме того, Пайвин, занимая должность заместителя директора департамента лесного комплекса, в октябре—ноябре 2012 года и январе 2013 года вымогал взятки у начальника отдела одного из лесхозов и трех руководителей лесхозов в размере от 1 до 1,5 млн рублей за продление с ними трудовых контрактов или не расторжение контрактов до истечения их срока.
«В январе 2013 года начальник отдела лесхоза в целях сохранения работы вынужден был дать чиновнику взятку в размере 1 млн рублей, поскольку контракт у него истекал в апреле 2013 года. Генеральный директор одного из лесхозов не смог найти 1 млн рублей, и Пайвин, исполнявший в январе 2013 года обязанности директора департамента лесного комплекса, уволил его с работы ввиду окончания срока трудового договора. 31 января 2013 года Пайвин был задержан правоохранительными органами и впоследствии арестован. Это позволило двум другим руководителям лесхозов без взяток сохранить за собой свои должности», — сообщала ранее пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
30 января 2013 года Алексей Пайвин по собственной инициативе был освобожден от должности заместителя директора и уволен из департамента, а 31 января — задержан правоохранительными органами и впоследствии арестован.
Суд назначил Пайвину 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 10 млн рублей. Кроме того, суд запретил ему занимать должности государственной гражданской службы в органах власти Тюменской области сроком на два года. Учитывая, что полученный в качестве взяток миллион был Пайвиным истрачен, а автомобиль Lexus продан, то суд постановил конфисковать у него взамен два автомобиля — Infiniti и BMW, отметили в пресс-службе облпрокуратуры.