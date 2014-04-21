Пьяный водитель угробил пассажира

Во втором часу ночи на автодороге к разъезду Абаевский в Ярковском районе «Жигули» шестой модели съехали в кювет и опрокинулись. Автомобилем управлял 21-летний житель села Дубровное. Молодой человек уже лишен права управления транспортом, в момент ДТП был пьян. Сам он остался цел, а вот его 22-летний пассажир, который ехал на заднем сиденье, погиб. Также были травмированы две девушки 15-ти и 18-ти лет, которые были пассажирками автомобиля. У одной из них — черепно-мозговая травма, у другой — ушиб плеча. Пассажиры с заднего сиденья не были пристегнуты ремнями безопасности.