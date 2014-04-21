Пьяный водитель угробил пассажира

Во втором часу ночи на автодороге к разъезду Абаевский в Ярковском районе «Жигули» шестой модели съехали в кювет и опрокинулись. Автомобилем управлял 21-летний житель села Дубровное. Молодой человек уже лишен права управления транспортом, в момент ДТП был пьян. Сам он остался цел, а вот его 22-летний пассажир, который ехал на заднем сиденье, погиб. Также были травмированы две девушки 15-ти и 18-ти лет, которые были пассажирками автомобиля. У одной из них — черепно-мозговая травма, у другой — ушиб плеча. Пассажиры с заднего сиденья не были пристегнуты ремнями безопасности.
Две аварии спровоцировали не слишком опытные водители (стаж за рулем — 1 год). В селе Исетское «Жигули» седьмой модели буксировали «Ладу» 15-й модели. При проезде перекрестка из-за выключенного замка зажигания на «15-й» сработала система противоугона, вследствие чего автомобиль потерял управление и въехал в столб. 5-летняя малышка, которая находилась в буксируемой «Ладе», получила ушиб лба и травму живота. «Семеркой» управлял начинающий водитель.
В опору линии электропередачи в Увате въехал автомобиль «Мазда». Начинающий водитель автомобиля значительно превысил скоростной режим и не справился с управлением автомобиля. 34-летняя пассажирка получила рваную рану головы.
В Нижнетавдинском районе съехал в кювет и въехал в водосточную трубу мотоцикл «Урал». 26-летний водитель не имеет права управления транспортом. Водитель и 32-летняя пассажирка получили переломы ног.
Чуть не влетел на крыльцо управления МВД по Тюменской области микроавтобус Ford. ДТП произошло на перекрестке улиц Водопроводной и Володарского: столкнулись Ford и Hyundai, от удара автомобили отбросило на тротуар. Предварительно, водитель Ford со стажем за рулем 2 года, нарушил очередность проезда перекрестка. Две пассажирки Hyundai 60-ти и 29-ти лет получили травмы головы и ушибы, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.