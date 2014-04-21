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Полиция проверила неблагополучных подростков

21 апреля 2014, 13:14
Оперативно-профилактические мероприятия «Лидер» и «Притон» проводят с 14 апреля тюменские полицейские. Цель операций — снизить подростковую преступность и выявить людей, втягивающих несовершеннолетних в противозаконную деятельность.
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Полиция

«С начала мероприятий сотрудники УМВД России по г. Тюмени провели 105 выступлений профилактической направленности среди учащихся в образовательных учреждениях. Были проведены беседы и с лицами, осужденными без лишения свободы, являющимися членами групп. Совместно с представителями службы занятости населения и отдела по спорту и молодежной политике участники групп привлекаются к занятию спортом, участию в секциях, кружках, трудоустраиваются», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Кроме того, полицейские навестили 143 неблагополучных семьи, проверили 194 несовершеннолетних. За различные правонарушения привлечено к административной ответственности 91 лицо. Сотрудники ПДН УМВД России по г. Тюмени совместно с экипажами автопатрулей ППСП проверили 175 мест, где часто бывают подростки, 30 развлекательных учреждений, чердаки, подъезды и подвалы, а также возможные места концентрации лиц, употребляющих наркотические вещества.

Для первичной профилактики преступлений со стороны участников групп антиобщественной направленности сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 13 лиц за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет. В целях предупреждения групповой преступности среди несовершеннолетних выявлено и поставлено на учет 17 групп.

Троих подростков изъяли из семей. Двое помещены в Дом ребенка, один — в центр «Мария».

#Новости#Полиция#Подростки#Тюмень#Таня#Общество
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