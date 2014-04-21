Полиция проверила неблагополучных подростков

«С начала мероприятий сотрудники УМВД России по г. Тюмени провели 105 выступлений профилактической направленности среди учащихся в образовательных учреждениях. Были проведены беседы и с лицами, осужденными без лишения свободы, являющимися членами групп. Совместно с представителями службы занятости населения и отдела по спорту и молодежной политике участники групп привлекаются к занятию спортом, участию в секциях, кружках, трудоустраиваются», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.