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На оплату ЖКУ можно получить субсидию

21 апреля 2014, 09:58
Одной из мер социальной поддержки граждан при оплате за жилищно-коммунальные услуги является предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На эти субсидии имеют право не все, а лишь отдельные категории граждан, причем те, у кого нет долгов по «коммуналке».

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Согласно ст. 159 Жилищного кодекса РФ, Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», право на субсидии имеют:

— пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;

— наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;

— члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;

— собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома). Субсидия предоставляется гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей.

При наличии паспорта, документа о пользовании жилплощади и доходах семьи (или гражданина) за полгода, прописки и отсутствии долгов по ЖКУ граждане могут обращаться за субсидией с соответствующим заявлением.

Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи -22 процента (нормативная площадь жилого помещения, используемая для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере: 18 кв. м общей площади жилого помещения на 1 человека; 36 кв. м общей площади жилого помещения на 1 человека в отношении одиноко проживающих: нетрудоспособных инвалидов; граждан, достигших возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, независимо от вида получаемой пенсии).

При представлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представлении указанных документов с 16-го числа до конца месяца — с 1-го числа следующего месяца.

По информации администрации города Тюмени, субсидия выплачивается ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, в котором получателем субсидии должна быть внесена плата за жилое помещение и коммунальные услуги, путем перечисления на счет заявителя в банк или доставляется на дом (вместе с пенсией и др. социальными выплатами).

Адреса абонентских пунктов ОАО «ТРИЦ»:

ул. Первомайская, 40; ул. Газовиков, 30; ул. Пышминская, 1-а;

ул. Котовского, 54; ул. Пермякова, 37. Телефон для справок 45-55-54.

При оформлении субсидии на оплату твердого топлива (дрова, уголь) граждане могут обратиться по адресу: ул. Пышминская, 1-а.

#Новости#Доходы#Субсидии#Женя#Экономика
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