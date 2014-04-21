На оплату ЖКУ можно получить субсидию

Одной из мер социальной поддержки граждан при оплате за жилищно-коммунальные услуги является предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На эти субсидии имеют право не все, а лишь отдельные категории граждан, причем те, у кого нет долгов по «коммуналке».