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На Береговой нашли труп женщины. Кто она — неизвестно

21 апреля 2014, 11:00
Тело женщины с признаками удушения было найдено в заречной части Тюмени 17 апреля. Пока следователи не знают, кто эта женщина, и просят помощи у горожан.
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Тюмень

Тело женщины с признаками удушения было найдено в заречной части Тюмени 17 апреля. Пока следователи не знают, кто эта женщина, и просят помощи у горожан.

Труп возле труб теплотрассы в районе дома № 141 по улице Береговой обнаружили жители района. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что назначено проведение ряда экспертиз. Однако сотрудники ведомства рассчитывают на помощь не только от специалистов, но и от рядовых горожан. Если вы знаете что-либо о личности найденной женщины и о том, что с ней произошло, просьба сообщить информацию по телефонам 63-19-22, 8-919-931-49-40.

Внимание! Ниже не только приметы, но и фотография найденной женщины. Слабонервным — не смотреть.

Приметы женщины: на вид 30–35 лет, рост 155–160 сантиметров, среднеазиатской внешности, лицо смуглое, волосы черного цвета. Была одета в куртку черного цвета, кофту леопардовой расцветки, джинсы синего цвета, черные ботинки.

#Новости#Тюмень#Следственное управление#Таня#Происшествия
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