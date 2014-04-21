На Береговой нашли труп женщины. Кто она — неизвестно

Тело женщины с признаками удушения было найдено в заречной части Тюмени 17 апреля. Пока следователи не знают, кто эта женщина, и просят помощи у горожан.
Труп возле труб теплотрассы в районе дома № 141 по улице Береговой обнаружили жители района. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что назначено проведение ряда экспертиз. Однако сотрудники ведомства рассчитывают на помощь не только от специалистов, но и от рядовых горожан. Если вы знаете что-либо о личности найденной женщины и о том, что с ней произошло, просьба сообщить информацию по телефонам 63-19-22, 8-919-931-49-40.
Внимание! Ниже не только приметы, но и фотография найденной женщины. Слабонервным — не смотреть.
Приметы женщины: на вид 30–35 лет, рост 155–160 сантиметров, среднеазиатской внешности, лицо смуглое, волосы черного цвета. Была одета в куртку черного цвета, кофту леопардовой расцветки, джинсы синего цвета, черные ботинки.