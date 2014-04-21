На Береговой нашли труп женщины. Кто она — неизвестно

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что назначено проведение ряда экспертиз. Однако сотрудники ведомства рассчитывают на помощь не только от специалистов, но и от рядовых горожан. Если вы знаете что-либо о личности найденной женщины и о том, что с ней произошло, просьба сообщить информацию по телефонам 63-19-22, 8-919-931-49-40.