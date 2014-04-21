Мотопатрули ДПС наведут порядок в городе

Официально мотосезон тюменские мотоциклисты пока не открыли, но с наступлением теплой и сухой погоды любители мототранспорта появились на наших дорогах повсеместно. Так, в сводках ДТП местной ГИБДД уже фигурируют любители байков. Например, 18 апреля пьяный мотоциклист без прав пострадал в аварии, которую сам же и спровоцировал в селе Плешково Ишимского района: мотоцикл «Иж Юпитер», которым управлял молодой человек, столкнулся с Toyota Hiace. 19 апреля в Упоровском районе мотоцикл «Иж Планета», управляемый человеком без прав на вождение, наехал на восьмилетнюю велосипедистку. 20 апреля в Нижнетавдинском районе съехал в кювет и въехал в водосточную трубу мотоцикл «Урал». Его водитель не имеет права управления транспортом.
Инспекторы ДПС-мотоциклисты в зимнее время несли службу на патрульных автомобилях, а с этого воскресенья вновь пересели на «железных коней».
Как показал опыт работы прошлого года, мотопатрули значительно эффективнее патрульных авто при выявлении правонарушений, совершаемых мотоциклистами. Кроме того, дают возможность прибыть оперативно на место дорожно-транспортного происшествия, вызвавшего дорожный затор, осуществить необходимые действия по регулировке движения, а также решить иные задачи, требующие высокой мобильности.
В текущем году в Тюмени и области регулярно будут проводиться профилактические мероприятия по массовой проверке водителей мотоциклов и скутеров. Первое такое мероприятие в областном центре проведут сотрудники полка ДПС ГИБДД завтра, 22 апреля, информирует пресс-служба ГИБДД Тюменской области.