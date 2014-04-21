Мотопатрули ДПС наведут порядок в городе

Как показал опыт работы прошлого года, мотопатрули значительно эффективнее патрульных авто при выявлении правонарушений, совершаемых мотоциклистами. Кроме того, дают возможность прибыть оперативно на место дорожно-транспортного происшествия, вызвавшего дорожный затор, осуществить необходимые действия по регулировке движения, а также решить иные задачи, требующие высокой мобильности.