Молодогвардейцам запретили показывать ужасы войны при детях

В администрации города активистам ответили, что, безусловно, память о событиях военных лет и о подвиге народе сохранять нужно, однако «характер, содержание и смысловая нагрузка фотографий, запланированных к демонстрации, позволяют сделать вывод об их принадлежности к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». Так как снимки предполагалось размещать на площадях, на них могли наткнуться дети, которым демонстрировать фотоснимки с изображениями «жестокости, насилия, преступлений» и других ситуаций, могущих вызвать у юных граждан «страх, ужас или панику» запрещено законом, на который и сослались в администрации.