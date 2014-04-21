Молодогвардейцам запретили показывать ужасы войны при детях

На один час откроется сегодня в Тюмени фотовыставка «Жизнь в оккупации». Активисты «Молодой гвардии» планировали провести выставку, приуроченную к 9 Мая, на нескольких городских площадях, но в администрации им ответили, что выставлять на виду у детей кадры военной хроники нельзя.
Планировалось, что на выставке будет представлено 16 фотографий военных лет, на которых изображены люди и их быт, а также зверствования фашистов на оккупированных территориях, рассказывают в пресс-службе МГЕР. Но согласовать акцию не получилось.
В администрации города активистам ответили, что, безусловно, память о событиях военных лет и о подвиге народе сохранять нужно, однако «характер, содержание и смысловая нагрузка фотографий, запланированных к демонстрации, позволяют сделать вывод об их принадлежности к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». Так как снимки предполагалось размещать на площадях, на них могли наткнуться дети, которым демонстрировать фотоснимки с изображениями «жестокости, насилия, преступлений» и других ситуаций, могущих вызвать у юных граждан «страх, ужас или панику» запрещено законом, на который и сослались в администрации.
«Мы не до конца понимаем причины отказа, так как мы согласились не выставлять в экспозицию фотографии с наиболее, по мнению представителей городских властей, жестоким содержанием. Однако хочется отметить, что в данном законе „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“ прописано, что закон не распространяется на отношения в сфере оборота информационной продукции, имеющей значительную историческую, культурную и иную ценность для общества. А мы убеждены, что наша фотовыставка несёт именно такую ценность» — говорит Роман Чуйко, руководитель регионального отделения МГЕР.
В итоге активисты все-таки решили провести выставку, но в формате одиночного пикета в рамках патриотической кампании «Мы помним». Увидеть военную фотохронику можно сегодня, 21 апреля, с 15:00 на площади Борцов Революции.