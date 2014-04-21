«Мгзавреби» — семеро грузинских мужчин привезут в Тюмень альбом-праздник

Поставив перед собой задачу записать такие песни, которые с удовольствием бы игрались на концертах, музыканты, по их собственному определению, получили альбом-праздник. Вдобавок к этому, эти песни должны были хорошо слушаться в машине, в пути, потому как «Мгзаврули» (дословно «то, что бывает с собой у путников») — это придуманный «Мгзавреби» особенный жанр: песни, которые поют во время путешествия.