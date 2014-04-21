«Мгзавреби» — семеро грузинских мужчин привезут в Тюмень альбом-праздник

«Как только они начнут играть и петь, вы сразу поймёте, что вы по ним скучали», — говорит Евгений Гришковец, уже два года выступающий вместе с группой «Мгзавреби». Музыкантов называют символом современной Грузии, в Москве билеты на из концерты заканчиваются уже в предпродаже. 25 апреля услышать группу смогут и тюменские меломаны — «Мгзавреби» привезут в наш город новый альбом.
«„Мгзавреби“ в Грузии любят так, как когда то, почти двадцать лет назад, у нас любили Илью Лагутенко и группу „Мумий Тролль“», — так оценивает популярность коллектива все тот же Евгений Гришковец. Интерес к музыкантам из Тбилиси в России появился после выхода альбома «Ждать Жить Ждать», записанного ими совместно с писателем.
Человеку достаточно всего одну минуту видеть их на сцене, чтобы погибнуть сразу, на всю жизнь. Он становится поклонником группы «Мгзавреби» навсегда. Когда эти семь молодых грузинских мужчин начинают петь свои удивительно красивые песни — это приводит в состояние эйфории, и уже нет никаких шансов оставаться безучастным.
Олег Нестеров — музыкант, продюсер.
Солнечные, душевные, мелодичные песни очаровывают и поднимают настроение. Музыкальный стиль «Мгзавреби» — сочетание традиционного грузинского пения, национальных инструментов и современных ритмов, классических гитар, клавишных, губных гармошек… Такой микс оказывается очень свежим и современным.
В Тюмень музыканты приедут с новым альбомом, записанным в этом году. «Мгзаврули» — это третий по счету и самый успешный альбом группы, ставший их дебютом в России.
Поставив перед собой задачу записать такие песни, которые с удовольствием бы игрались на концертах, музыканты, по их собственному определению, получили альбом-праздник. Вдобавок к этому, эти песни должны были хорошо слушаться в машине, в пути, потому как «Мгзаврули» (дословно «то, что бывает с собой у путников») — это придуманный «Мгзавреби» особенный жанр: песни, которые поют во время путешествия.
Специально для российского релиза музыканты внесли некоторые изменения: дописали новые инструменты и скорректировали аранжировки. «Песни остались теми же, но добавились кое-какие нюансы, которые за год мы накопили на концертах» — поясняют они. Кроме того, в пластинку включены уже особо полюбившиеся российской публике композиции «Просыпается заря» (из дебютного альбома «Me Movigone…») и «Потому что я верю в чудеса».
Концерт-презентация альбома состоится 25 апреля на сцене клуба «Горький».
Начало в 20:00.
Цена билетов — от 900 р. (танцпол) до 2500 р. (столики).
Телефон для справок и заказа VIP билетов: 97-20-07.
Купить билеты онлайн: http://tyumen.kassy.ru/event/501403/