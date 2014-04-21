Кимоно, пояса оби и тэмари — на новой выставке

В музее изобразительных искусств открылась выставка японского текстиля «Узоры и шелк», посвященная традиционному японскому искусству ткачества.
«Узоры и шелк» — это серьезный художественный проект, организованный музейным комплексом им. И.Я. Словцова и студией «Макото».
На выставке представлены десятки разнообразных кимоно: для девочек и мальчиков, женщин и мужчин, повседневные и нарядные. Искусство росписи по шелку и вышивки служило для украшения свадебных нарядов, многие из них, выставленные в музее изобразительных искусств, стоят целое состояние. По поясам оби можно составить представление об уникальных чертах японского искусства ткачества.
Японские орнаменты и рисунки с традиционными сюжетами наиболее полно отображены на платках, занимающих целый зал экспозиционного пространства. Также среди экспонатов — «волшебные» шары тэмари, затейливо вышитые шелком; декоративные игрушки кофу, выполненные из обрезков старинных кимоно; объемные аппликации из ткани осиэ; игрушки из жатого шелка тиримэн; прекрасные куклы — танцовщицы и гейши, а также куклы в технике кимэкоми, сообщает пресс-служба музейного комплекса.
Выставка не только радует глаз своей красочностью, но и открывает широкую панораму японской художественной и повседневной жизни, сопровождается большим количеством информационного материала, а также фильмами и музыкой.
Она будет интересна представителям всех возрастных категорий: и для взрослых, и для детей найдутся экспонаты, которые тронут душу и порадуют глаз.
Экспонаты выставки собирались ее владельцем, Мариной Голомидовой, в течение двадцати лет. Марина Голомидова известна в России и Японии как знаток японской культуры и организатор сотен фестивалей и выставок. Она создатель и руководитель Екатеринбургского отделения общества «Россия — Япония», основатель Информационного культурно центра «Япония», автор учебника по японскому языку, куратор выставки кукол Посольства Японии и Японского фонда в РФ, коллекционер.
Музей изобразительных искусств находится по адресу: ул. Орджоникидзе, 47. Выставка продлится до 15 июня 2014 г. Возрастных ограничений нет.