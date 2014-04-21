Кимоно, пояса оби и тэмари — на новой выставке

На выставке представлены десятки разнообразных кимоно: для девочек и мальчиков, женщин и мужчин, повседневные и нарядные. Искусство росписи по шелку и вышивки служило для украшения свадебных нарядов, многие из них, выставленные в музее изобразительных искусств, стоят целое состояние. По поясам оби можно составить представление об уникальных чертах японского искусства ткачества.