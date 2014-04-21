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«Дом.ru» и телеканал SONY SCI-FI приглашают в кино

21 апреля 2014, 11:33
Телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал SONY SCI-FI приглашают жителей Тюмени одними из первых в России увидеть один из наиболее ожидаемых фильмов года «Новый Человек-паук. Высокое напряжение». Предпремьерный кинопоказ с участием абонентов «Дом.ru» пройдет в кинотеатре «Синема Парк» 23 апреля, за день до российской премьеры.
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Тюмень

Телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал SONY SCI-FI приглашают жителей Тюмени одними из первых в России увидеть один из наиболее ожидаемых фильмов года «Новый Человек-паук: Высокое напряжение». Предпремьерный кинопоказ с участием абонентов «Дом.ru» пройдет в кинотеатре «Синема Парк» 23 апреля, за день до российской премьеры.

«Новый Человек-паук: Высокое напряжение» продолжает обновленную историю Питера Паркера и столкнет его лицом к лицу с целым эшелоном новых злодеев: Зеленым Гоблином, Электро, Рино и другими. Роль Человека-паука исполняет талантливый молодой актер Эндрю Гарфилд, а обладатель «Оскара» Джейми Фокс перевоплотится в Электро.

Чтобы получить билет в кино, достаточно подключить пакет услуг «Дом.ru 100», в который входит доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с, цифровое HD-телевидение «Дом.ru TV» (159 цифровых каналов, в том числе 52 в формате HD, доступ с экрана телевизора к интернет приложениям и функциям управления эфиром), а также безлимитная телефония.

«Дом.ru» и SONY SCI-FI, которых объединяет желание дарить новые яркие впечатления, приглашают абонентов «Дом.ru» посетить кинопоказы в 10 городах. Помимо Тюмени, это Волгоград, Екатеринбург Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара, Санкт-Петербург и Челябинск.

Телеканал SONY SCI-FI, который специализируется на показе фантастических сериалов и фильмов, абоненты HD-телевидения «Дом.ru TV» могут смотреть в «Стартовом» пакете каналов.

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