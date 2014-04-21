«Дом.ru» и телеканал SONY SCI-FI приглашают в кино

Чтобы получить билет в кино, достаточно подключить пакет услуг «Дом.ru 100», в который входит доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с, цифровое HD-телевидение «Дом.ru TV» (159 цифровых каналов, в том числе 52 в формате HD, доступ с экрана телевизора к интернет приложениям и функциям управления эфиром), а также безлимитная телефония.