600 млн рублей потратят на видеонаблюдение во время ЕГЭ

«Видеокамеры будут установлены в местах приемки, хранения и выдачи экзаменационных материалов, аудиториях обработки экзаменационных материалов, пунктах проверки заданий, местах работы конфликтных комиссий. В пунктах проведения экзаменов видеокамеры будут установлены в аудиториях, в которых проводится экзамен, а также в штабе пункта», — говорится в сообщении на сайте кабмина.