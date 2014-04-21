600 млн рублей потратят на видеонаблюдение во время ЕГЭ

«Видеокамеры будут установлены в местах приемки, хранения и выдачи экзаменационных материалов, аудиториях обработки экзаменационных материалов, пунктах проверки заданий, местах работы конфликтных комиссий. В пунктах проведения экзаменов видеокамеры будут установлены в аудиториях, в которых проводится экзамен, а также в штабе пункта», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Единственным поставщиком услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных, трансляции видеосигнала в интернете, сбору и хранению полученных видеозаписей будет «Ростелеком». Об этом пишет «РИА Новости».
Финансовое обеспечение государственного контракта на указанные виды услуг составляет 600 миллионов рублей с учетом налога на добавленную стоимость. На закупку пойдут деньги, предусмотренные в федеральном бюджете на «создание единой информационной системы сферы образования». Полученные видеозаписи будут храниться не менее трех месяцев после завершения ЕГЭ.
Как отмечает кабмин, на ЕГЭ будут использоваться камеры, которые были закуплены для видеонаблюдения на президентских выборах. Тогда «Ростелеком» также был единственным поставщиком соответствующих услуг, обеспечивая онлайн-трансляции голосования и подсчета голосов в интернете.