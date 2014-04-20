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Запишись в добровольцы — поздравь ветеранов лично

20 апреля 2014, 11:13
Три недели осталось до главного для многих людей старшего поколения праздника — Дня Победы. 9 мая пользователи интернет-портала Nashgorod.ru по традиции поедут поздравлять ветеранов, чтобы лично сказать им слова благодарности и пожелать крепкого здоровья.
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Тюмень

Три недели осталось до главного для многих людей старшего поколения праздника — Дня Победы. 9 мая пользователи интернет-портала Nashgorod.ru по традиции поедут поздравлять ветеранов, чтобы лично сказать им слова благодарности и пожелать крепкого здоровья.

Напомним, что внести свой вклад может каждый. Деньги на подарки можно принести в редакцию Nashgorod.ru (мы находимся по адресу: ул. Республики, 160, второй этаж. Телефон редакции: 20-95-30), перечислить на вебмани-кошелек (R392594049177) или яндекс-кошелек (41001148880984). В назначении платежа сделайте пометку о том, что деньги для ветеранов. Можно перевести деньги на карту Сбербанк 4276670018872365 (Ирина Владимировна Ш.) также с пометкой «Деньги для ветеранов». Какую сумму сдать или перечислить — личное дело каждого.

Неравнодушные тюменцы достаточно активно перечисляют деньги на электронные счета и приносят их в наш офис. Сейчас в конверте порядка 9,5 тысяч рублей, а это значит, что ветераны получат к празднику небольшую материальную поддержку. Цветы предоставит пользователь Bellyz, а продуктовые наборы — сеть гипермаркетов «Мосмарт», которая вновь присоединилась к нашей акции.

При этом людей, желающих непосредственно поучаствовать в поздравлении ветеранов 9 мая, пока записалось совсем мало. Присоединяйтесь к нашей акции, ведь главным подарком для ветеранов остается все-таки внимание со стороны тюменцев, их добрые слова и поздравления. Многие пожилые люди ждут пользователей нашего сайта, накрывают на стол, до слез радуются искренним пожеланиям. Запись добровольцев идет в посвященной мероприятию теме на форуме.В заявке обязательно укажите, пешеход вы или приедете на автомобиле. Планируется, что поздравлять ветеранов мы поедем непосредственно в праздник, 9 мая, в первой половине дня.

Кроме того, вы можете дополнить наш список ветеранов. Если у вас есть знакомые ветераны ВОВ, которые обделены вниманием и заботой, мы будем рады поздравить и их. Просьба: сообщить о ветеранах как можно раньше, так как количество цветов, подарков и т.п. будет рассчитываться заранее.

#Новости#Тюмень#Ветераны#НашГород.ру#Таня#Общество
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