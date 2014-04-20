Запишись в добровольцы — поздравь ветеранов лично

При этом людей, желающих непосредственно поучаствовать в поздравлении ветеранов 9 мая, пока записалось совсем мало. Присоединяйтесь к нашей акции, ведь главным подарком для ветеранов остается все-таки внимание со стороны тюменцев, их добрые слова и поздравления. Многие пожилые люди ждут пользователей нашего сайта, накрывают на стол, до слез радуются искренним пожеланиям. Запись добровольцев идет в посвященной мероприятию теме на форуме.В заявке обязательно укажите, пешеход вы или приедете на автомобиле. Планируется, что поздравлять ветеранов мы поедем непосредственно в праздник, 9 мая, в первой половине дня.