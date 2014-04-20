Записаться к врачу можно через банковский терминал

Сегодня в городе работает 33 терминала, которые позволяют в удобное время записаться к специалисту, сообщают в пресс-службе областного департамента здравоохранения. Конечно, новый способ не исключает уже привычных: записи через call-центр, регистратуру, инфокиоск, Интернет и при обращении к врачу.
Для того, чтобы записаться на прием к врачу в терминалах «Запсибкомбанка», необходимо в главном меню выбрать кнопку «Информационные сервисы», затем «Запись на прием к врачу», подтвердить согласие на обработку персональных данных, необходимых для формирования записи, ввести номер страхового полиса и дату рождения. В появившемся меню выбрать кнопку «Запись на прием», из появившегося списка — специальность врача, дату приема и фамилию, имя, отчество доктора из списка работающих врачей в закрепленной поликлинике. В окне подтверждения проверьте выбранные параметры, если все верно, необходимо подтвердить запись и взять талон, с которым можно с полной уверенностью подходить в назначенное время непосредственно к кабинету врача (он будет указан в талоне). Вся информация, медицинская карта уже будет в кабинете доктора, обещают специалисты.
Если от приема приходится отказаться, нужно просто снова ввести данные своего страхового медицинского полиса и дату рождения, в предложенном меню нажать кнопку «Мои записи на прием», выбрать нужную и нажать кнопку «Отменить».
. «На этом меры информатизации системы здравоохранения в регионе не заканчиваются. В разработке находится несколько процессов, которые будут автоматизированы в этом году», — говорит заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немков. Если в сервисе нет нужного вам медицинского учреждения или специальности врача, можно обратиться по телефону Единой службы записи на прием к врачу — (3452) 39-33-33