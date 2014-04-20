Записаться к врачу можно через банковский терминал

Для того, чтобы записаться на прием к врачу в терминалах «Запсибкомбанка», необходимо в главном меню выбрать кнопку «Информационные сервисы», затем «Запись на прием к врачу», подтвердить согласие на обработку персональных данных, необходимых для формирования записи, ввести номер страхового полиса и дату рождения. В появившемся меню выбрать кнопку «Запись на прием», из появившегося списка — специальность врача, дату приема и фамилию, имя, отчество доктора из списка работающих врачей в закрепленной поликлинике. В окне подтверждения проверьте выбранные параметры, если все верно, необходимо подтвердить запись и взять талон, с которым можно с полной уверенностью подходить в назначенное время непосредственно к кабинету врача (он будет указан в талоне). Вся информация, медицинская карта уже будет в кабинете доктора, обещают специалисты.