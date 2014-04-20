Ветеранов подстригут за полцены

Так, с 7 по 9 мая в мастерских готовы отремонтировать телерадиоаппаратуру, бытовую технику со скидкой до 50 %. Обувь со значительной скидкой починят два индивидуальных предпринимателя, одежду со скидкой или бесплатно почистят в трех химчистках Тюмени.
Также, сообщают в городском департаменте потребительского рынка, ветеранов ждут в трех парикмахерских города (скидки от 30% и выше) и в банях по пяти адресам.
Полный список предприятий бытового обслуживания можно скачать на портале городской администрации.
Фото — cheb.ru