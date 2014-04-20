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Ветеранов подстригут за полцены

20 апреля 2014, 10:50
В связи с празднованием 69-й годовщины Победы тюменские предприятия бытового обслуживания традиционно предоставят участникам Великой Отечественной войны, ветеранам трудового фронта свои услуги по льготным ценам.

Так, с 7 по 9 мая в мастерских готовы отремонтировать телерадиоаппаратуру, бытовую технику со скидкой до 50 %. Обувь со значительной скидкой починят два индивидуальных предпринимателя, одежду со скидкой или бесплатно почистят в трех химчистках Тюмени.

Также, сообщают в городском департаменте потребительского рынка, ветеранов ждут в трех парикмахерских города (скидки от 30% и выше) и в банях по пяти адресам.

Полный список предприятий бытового обслуживания можно скачать на портале городской администрации.

Фото — cheb.ru

#Новости#День Победы#Скидки#Ветераны#Дарья#Общество
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