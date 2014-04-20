Потеплело — на дорогах бьются «двухколесные»

Вчера в деревне Нижний Ингал Заводоуковского района две девочки четырнадцати и пятнадцати лет катались на скутере. 14-летняя скутеристка не справилась с управлением, съехала с дороги, переехала водосточный ров и врезалась в металлический турникет детской площадки. Девочка выбила себе зубы и сломала нос. Пассажирка скутера получила сотрясение мозга и ушиб ноги. Владелицей скутера является пассажирка, опасную игрушку девочке подарили родственники.
В Упоровском районе мотоцикл «Иж Планета» наехал на восьмилетнюю велосипедистку. Права управления транспортом мотоциклист не имеет. У девочки ссадины тела и травма головы.
Во втором часу ночи 20 апреля на автодороге к разъезду Абаевский в Ярковском районе «Жигули» шестой модели съехали в кювет и опрокинулись. Автомобилем управлял 21-летний водитель, житель села Дубровное. Молодой человек уже лишен права управления транспортом, в момент ДТП был пьян. Сам он остался цел. В аварии погиб 22-летний пассажир, он ехал на заднем сиденье, не был пристегнут ремнем безопасности. Травмированы две пассажирки автомобиля, девушки пятнадцати и восемнадцати лет. У младшей пассажирки с заднего сиденья, которая также не была пристегнута ремнем безопасности, — черепно-мозговая травма. Пассажирка с переднего сиденья, которая была пристегнута ремнем, получила ушиб плеча.
ДТП в Ярковском районе / пресс-служба ГИБДД ТО
Рано утром в Тюмени на улице Максима Горького, 72 77-летний водитель «Нивы» не пропустил автомобиль Nissan. Пожилой водитель получил переломы ребер.
ДТП на Максима Горького / пресс-служба ГИБДД ТО