Потеплело — на дорогах бьются «двухколесные»

Во втором часу ночи 20 апреля на автодороге к разъезду Абаевский в Ярковском районе «Жигули» шестой модели съехали в кювет и опрокинулись. Автомобилем управлял 21-летний водитель, житель села Дубровное. Молодой человек уже лишен права управления транспортом, в момент ДТП был пьян. Сам он остался цел. В аварии погиб 22-летний пассажир, он ехал на заднем сиденье, не был пристегнут ремнем безопасности. Травмированы две пассажирки автомобиля, девушки пятнадцати и восемнадцати лет. У младшей пассажирки с заднего сиденья, которая также не была пристегнута ремнем безопасности, — черепно-мозговая травма. Пассажирка с переднего сиденья, которая была пристегнута ремнем, получила ушиб плеча.