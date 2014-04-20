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Погибших животных подбирает ЛесПаркХоз

20 апреля 2014, 10:15
На полутора десятках тюменских улиц на следующей неделе будут искать бродячих собак и кошек. Горожанам напоминают, по каким телефонам можно сообщать о безнадзорных или мертвых животных.

На полутора десятках тюменских улиц на следующей неделе будут искать бродячих собак и кошек. Горожанам напоминают, по каким телефонам можно сообщать о безнадзорных или мертвых животных.

Отлавливать домашних животных с 21 по 25 апреля будут на улицах Геологоразведчиков, Тульской, Карла Маркса, Ленинградской, Пермякова, Голышева, Даудельной, Камчатской, Домостроителей, Щербакова, Энергетиков, в проезде Февральский, на Рощинском шоссе, а также в жилом районе Метелёва.

Заявление на отлов безнадзорных домашних животных можно подать в департамент городского хозяйства администрации города Тюмени по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. № 11, или отправить по факсу 29-77-64. Часы работы: в понедельник — четверг с 8:45 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 часов. С формой заявления можно ознакомиться, нажав «Скачать файл».

О необходимости подбора умершего животного, сообщают в пресс-службе департамента городского хозяйства, можно сообщить по телефону 22-58-58 — ежедневно с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, в пятницу — с 8:00 до 16:00. Подбором погибших животных на территории города Тюмени занимается специализированная организация МКУ «ЛесПаркХоз».

Горожанам также напоминают о возможности бесплатно вакцинировать свое животное против бешенства отечественной вакциной в тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77б.

#Новости#Собаки#Бездомные животные#ЛесПаркХоз#Дарья#Общество
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