Погибших животных подбирает ЛесПаркХоз

На полутора десятках тюменских улиц на следующей неделе будут искать бродячих собак и кошек. Горожанам напоминают, по каким телефонам можно сообщать о безнадзорных или мертвых животных.
Отлавливать домашних животных с 21 по 25 апреля будут на улицах Геологоразведчиков, Тульской, Карла Маркса, Ленинградской, Пермякова, Голышева, Даудельной, Камчатской, Домостроителей, Щербакова, Энергетиков, в проезде Февральский, на Рощинском шоссе, а также в жилом районе Метелёва.
Заявление на отлов безнадзорных домашних животных можно подать в департамент городского хозяйства администрации города Тюмени по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. № 11, или отправить по факсу 29-77-64. Часы работы: в понедельник — четверг с 8:45 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 часов. С формой заявления можно ознакомиться, нажав «Скачать файл».
О необходимости подбора умершего животного, сообщают в пресс-службе департамента городского хозяйства, можно сообщить по телефону 22-58-58 — ежедневно с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, в пятницу — с 8:00 до 16:00. Подбором погибших животных на территории города Тюмени занимается специализированная организация МКУ «ЛесПаркХоз».
Горожанам также напоминают о возможности бесплатно вакцинировать свое животное против бешенства отечественной вакциной в тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77б.