Юные тюменцы получат удостоверения категории «Ю»

Ни один из детей не ответил в полном объеме на предложенный тест по правилам дорожного движения. Мальчишки допускали в среднем по 2–3 ошибки из 10 вопросов, девочки не менее 5 ошибок. Особые затруднения у «слабого» пола вызвали вопросы на знание знаков приоритета и очередности проезда перекрестков, у ребят трудность вызвал вопрос движения по загородным дорогам.