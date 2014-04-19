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Юные тюменцы получат удостоверения категории «Ю»

19 апреля 2014, 09:58
Инспекторы ГИБДД провели в Тюмени мониторинг знаний правил дорожной безопасности у юных велосипедистов, катающихся на Цветном бульваре областной столицы. Самые подготовленные получат удостоверения категории «Ю».
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Дети

Из 50 участников мониторинга ни один ребенок не использовал для поездки на велосипеде защитный шлем. Только 4 девочки использовали защитное снаряжение — налокотники и наколенники. Ни на одном из 50-ти велосипедов не имелось светоотражателей.

Ни один из детей не ответил в полном объеме на предложенный тест по правилам дорожного движения. Мальчишки допускали в среднем по 2–3 ошибки из 10 вопросов, девочки не менее 5 ошибок. Особые затруднения у «слабого» пола вызвали вопросы на знание знаков приоритета и очередности проезда перекрестков, у ребят трудность вызвал вопрос движения по загородным дорогам.

На тюменских улицах, в скверах, на площадях, тротуарах, дворах уже началось массовое движение юных водителей на двухколесном транспорте. Используя данные проведенного мониторинга, в образовательных учреждениях Тюмени будут организованы «Школы юного велосипедиста». Дети по желанию пройдут занятия и тестирование.

Лучшим ученикам выдадут удостоверения велосипедистов категории «Ю». Оно не даст маленьким участникам движения на двух колесах права езды по городским улицам, но напомнит юным водителям о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности. Отличники велосипедной школы получат светоотражатели, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

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