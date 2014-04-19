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«Рубин» выиграл первый матч финала

19 апреля 2014, 08:45
ХК «Рубин» одолел «Сарыарку» в первой игре финала кубка Высшей хоккейной лиги. Счет 3:1.
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Тюмень

В первом периоде счет удалось открыть рубиновцам, шайбу забросил Лев Трифонов. Но гости и не думали отступать так легко и превзошли по броскам в два раза. Самая трудная работа досталась голкиперу Денису Франскевичу, во время опасных моментов, именно он спасал команду.

В начале второго отрезка за подножку наказали тюменского вратаря. Все поклонники «Рубина» знают, что есть у него такая привычка — отходить от ворот. Отсиживаться за него пошел Александр Горшков. Эти штрафные две минуты вскоре показались только разогревом. К середине отрезка удалили Бэкстрема, затем Ячменева, как только первыфй вышел на скамью посадили Владимира Гусева, да еще с дисциплинарным штрафом. Около двух минут тюменцы играли трое против пятерых, итог — шайбу в ворота «Рубина» забросил Константин Макаров. Счет — 1:1.

Кульминация матча пришлась на середину заключительного периода. Войдя в чужую зону на высоких скоростях, по левому флангу бросил Андрей Чибисов. И через минуту шайба снова оказалась в воротах «Сарыарки», направил ее Максим Юшков. Оставшееся время рубиновцы стойко защищали свои ворота. Счет 3:1.

В послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Сарыарка» Душан Грегор поздравил «Рубин» с победой. «У меня нет никаких претензий к своим игрокам. Разумеется, мы не можем быть полностью спокойны, будем разбирать причины», — сказал он.

Как отметил наставник «Рубина» Мисхат Фахрутдинов, серия еще только началась, все впереди. «Самый важный момент был во втором периоде, когда втроем пришлось защищать ворота. Это завело команду в хорошем смысле, ведь мы выстояли против очень грозной команды», — подчеркнул он. Следующий матч финала плей-офф ВХЛ состоится во Дворце спорта, 19 апреля в 17 часов.

Фото: hcrubin.ru

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