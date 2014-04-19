«Рубин» выиграл первый матч финала

В начале второго отрезка за подножку наказали тюменского вратаря. Все поклонники «Рубина» знают, что есть у него такая привычка — отходить от ворот. Отсиживаться за него пошел Александр Горшков. Эти штрафные две минуты вскоре показались только разогревом. К середине отрезка удалили Бэкстрема, затем Ячменева, как только первыфй вышел на скамью посадили Владимира Гусева, да еще с дисциплинарным штрафом. Около двух минут тюменцы играли трое против пятерых, итог — шайбу в ворота «Рубина» забросил Константин Макаров. Счет — 1:1.