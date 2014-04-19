Пенсионный фонд борется с должниками

Также, в Правительстве Тюменской области проходят заседания областной межведомственной рабочей группы по погашению задолженности по заработной плате в организациях Тюменской области под председательством заместителя Губернатора Тюменской области О.В. Зарубы и с участием представителя Отделения ПФР по Тюменской области — заместителя управляющего А.О. Ерошенко, где рассматриваются страхователи, имеющие задолженность не только по заработной плате, но и по страховым вносам на ОПС и ОМС.