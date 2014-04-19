Пенсионный фонд борется с должниками

Особое внимание уделяется задолженности крупных страхователей. Так, за 1 квартал 2014 года, в Отделении проведено 7 комиссий, на которые приглашены 32 страхователя — должника, имеющие задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование (далее ОПС и ОМС) в общей сумме 95,1 млн. рублей. По результатам заслушивания частично погашена задолженность на сумму 57,4 млн. рублей.
Большинство приглашенных руководителей объясняют образование задолженности неплатежеспособностью контрагентов, приводящей к нарушению законодательства в части уплаты страховых взносов.
Отделение ПФР обращает внимание, что в условиях действующего законодательства, размер будущей пенсии напрямую зависит от суммы накопленных на индивидуальном лицевом счете страховых взносов, которые уплачивались страхователем.
Также, в Правительстве Тюменской области проходят заседания областной межведомственной рабочей группы по погашению задолженности по заработной плате в организациях Тюменской области под председательством заместителя Губернатора Тюменской области О.В. Зарубы и с участием представителя Отделения ПФР по Тюменской области — заместителя управляющего А.О. Ерошенко, где рассматриваются страхователи, имеющие задолженность не только по заработной плате, но и по страховым вносам на ОПС и ОМС.
На сегодняшний день в 2014 году приняли участие в 4 заседаниях комиссий, на которых рассмотрена задолженность по страховым взносам 23 страхователей с суммой задолженности 40,6 млн. рублей, в результате чего, 6 страхователей (частично или полностью) погасили задолженность на сумму 3,9 млн. рублей, информирует пресс-служба Отделения ПФР по Тюменской области.
Добавим, что страховые взносы, которые работодатель уплачивает на вашу будущую пенсию, фиксируются на индивидуальном лицевом счете, который ПФР открывает каждому гражданину. Чем больше сумма на Вашем пенсионном счете, тем больше будет размер Вашей пенсии.
Проверить состояние Вашего пенсионного счета можно:
— лично обратившись в Пенсионный фонд по месту жительства или работы;
— через банки-партнеры ПФР (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Уралсиб», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Банк ВТБ 24»);
— через интернет-портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.