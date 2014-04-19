Бурная пятница: пьянка — драка — уголовное дело

Следственно-оперативной группой собраны необходимые доказательства, которые дополнили признательные показания задержанного. 58-летний тюменец пояснил, что он вместе с сыном распивал спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между родственниками завязался спор, касающийся невыплаты алиментов, в результате чего отец ударил сына ножом. Подозреваемый нигде официально не трудоустроен и ранее судим не был.