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Бурная пятница: пьянка — драка — уголовное дело

19 апреля 2014, 11:37
Тюменские полицейские продолжают напоминать горожанам, что алкоголь может привести к трагическим событиям: в минувшую пятницу помимо пьяной драки в Тюмени случилась и поножовщина.
Сюжет
Драка

Так, вчера, в ночное время, в отдел полиции № 3 областного центра поступило сообщение о 43-летнем мужчине, доставленным в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

Дежурный Центра оперативного управления ориентировал на место преступления ближайший экипаж группы немедленного реагирования, также на место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте, мужчина сразу признал свою вину. Им оказался ранее не судимый 26-летний житель города Тюмени. В настоящее время мужчина трудоустроен строителем по найму.

Как выяснилось, между незнакомыми мужчинами на улице на почве личной неприязни возникла ссора. Крупный конфликт между нетрезвыми людьми стремительно перерос в драку, в ходе которой задержанный нанес телесные повреждения потерпевшему.

Увидев, как двое неизвестных дерутся, бдительные граждане обратились в правоохранительные органы.

Через несколько часов в отдел полиции № 7 поступило еще одно сообщение о нанесении ножевого ранения молодому человеку по улице Союзной.

Прибывший на место экипаж патрульно-постовой службы в течение нескольких минут задержал подозреваемого, который пытался оказать первую помощь пострадавшему.

Следственно-оперативной группой собраны необходимые доказательства, которые дополнили признательные показания задержанного. 58-летний тюменец пояснил, что он вместе с сыном распивал спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между родственниками завязался спор, касающийся невыплаты алиментов, в результате чего отец ударил сына ножом. Подозреваемый нигде официально не трудоустроен и ранее судим не был.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Если вы стали свидетелем нетрезвых «разборок», незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы, возможно именно ваше небезразличие спасет чью-то жизнь. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

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